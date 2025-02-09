شكرا لقرائتكم خبر عن "المصريين أوت دور" توقع مذكرة تفاهم مع شركة Stand By لتوسيع انتشارها بالسوق المصرى والان مع تفاصيل الخبر

وقعت شركة المصريين للدعاية والإعلان (المصريين أوت دور)- إحدى شركات المتحدة للخدمات الإعلامية- مذكرة تفاهم مع شركة Stand By، وذلك للتسويق المشترك للمساحات الإعلانية الخارجية للشركتين، بهدف جذب المزيد من العملاء من خلال ما تمتلكه الشركتين من حقوق لإعلانات الطرق فى العديد من الوجهات الأكثر طلبًا من بينها مطار القاهرة الدولى، ومدن القاهرة الجديدة والشيخ زايد وحدائق أكتوبر.

يأتى ذلك فى إطار استراتيجية إدارة شركة "المصريين أوت دور" برئاسة السيد/ منتصر النبراوى، والتى تركز على عقد شراكات مع الكيانات الإعلانية بالسوق المصرية، وذلك لتغطية الطلب على إعلانات الطرق، عبر تنويع أماكن وشكل المساحات الإعلانية المتاحة أمام العملاء لتحقيق المستهدف من الحملات الإعلانية بأعلى كفاءة وبأسعار تنافسية مميزة.

وقع مذكرة التفاهم، اليوم الأحد، السيد/ منتصر النبراوي، رئيس مجلس إدارة شركة المصريين أوت دور، والسيد/ طاهر الشريف، رئيس مجلس إدارة شركة Stand By، وذلك بحضور قيادات الشركتين.

قال السيد/ منتصر النبراوى، رئيس مجلس إدارة شركة المصريين أوت دور، إن الشركة نجحت فى تحقيق قيمة مضافة لسوق إعلانات الطرق فى مصر، من خلال اختيار أكثر الوجهات طلبًا وبتصميمات مبدعة للأفكار التسويقية.واليوم ننتقل لمرحلة جديدة بالتعاون مع كيانات إعلانية كبرى وأبرزها شركة Stand By، والتى تمتلك خبرات طويلة فى خدمة العديد من العملاء، للتسويق المشترك للوحات الطرق الإعلانية لخدمة المزيد من الشركات فى قطاعات متنوعة وتحقيق انتشارًا فى معظم أنحاء القاهرة الكبرى وخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة.

من جانبه قال السيد/ طاهر الشريف، رئيس مجلس إدارة شركة Stand By :"يسعدنا توقيع شراكة مع شركة المصريين أوت دور، للتوسع فى تقديم الخدمات للمزيد من العملاء بقطاعات متنوعة وتغطية الطلب على إعلانات الطرق. ونعتزم خلال الفترة المقبلة استخدام إمكانياتنا المشتركة لتحقيق أهداف عملائنا فى الوصول لأكبر عدد من الجمهور المستهدف".

نبذة عن شركة المصريين للدعاية والإعلان (المصريين أوت دور)

شركة إعلانات متخصصة توفر حملات استراتيجية للعلامات التجارية من أجل الوصول إلى أفضل النتائج، تمتلك الشركة عقدا حصريا فى مطار القاهرة الدولى (CIA) لامتلاك كل موقع إعلانى داخل وخارج مطار القاهرة الدولي.

تهتم الشركة بتوفير حملات فعالة وعالية الجودة لكل من العلامات التجارية، وتسعى لتطبيق الأساليب الاستراتيجية الحديثة بشكل دائم.



المصريين أوت دور توقع مذكرة تفاهم مع شركة Stand By



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