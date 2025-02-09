شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهد بالعين المجردة .. اليوم اقتران الأحدب بالكوكب الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

يرصد بسماء مصر والوطن العربي اقتران القمر الأحدب المتزايد مع كوكب المريخ مساء اليوم الأحد 9 فبراير 2025 ويمكن رؤية الاقتران بالعين المجردة، حيث يظهر المريخ كنقطة ضوئية حمراء بجانب القمر ويمكن رؤيته بشكل أوضح باستخدام المنظار الثنائي العينية أو تلسكوب صغير ولكن ليس ضرورياً للإستمتاع بجمال هذا الحدث.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها ، أنه رغم تباعد القمر والمريخ فيزيائياً، فإنهما يبدوان على مقربة من بعضهما من منظورنا، مما يجعله مشهداً جميلاً. يبعد القمر عنا 383,000 كيلومتر، بينما يبعد المريخ عنا 109 ملايين كيلومتر، أو حوالي 280 ضعفاً.

يُعرف المريخ باسم الكوكب الأحمر وهو أحد أكثر الأجسام سطوعاً في سماء الليل بسبب اللون الأحمر الناتج عن أكسيد الحديد الموجود على سطحه. خلال هذا الإقتران سيفصل بين المريخ والقمر بمقدار 0.5 درجة فقط .

إن هذا الإقتران جزء من رحلة القمر الشهرية عبر السماء ومثل هذه الاقترانات مثيرة للراصدين، حيث يتحرك القمر بسرعة عبر مداره، بينما يستغرق المريخ وقتاً أطول لعبور السماء.

تسلط عمليات الاقتران الضوء على الطبيعة الديناميكية للنظام الشمسي حيث يدور القمر حول الأرض والمريخ حول الشمس. وبالنسبة للعديد من الأشخاص يوفر رصد هذه الأحداث فرصة للشعور بالارتباط بالكون واكتساب فهم أعمق لعجائب السماء ليلاً.

بالنسبة لعشاق التصوير الفوتوغرافي يمثل الإقتران فرصة لتسجيل نتائج رائعة بإستخدام كاميرا رقمية، وحتى كاميرا الهاتف الذكي يمكن أن تعطي نتائج مرضية بالإعدادات الصحيحة.

ظاهرة الإقتران ليست مجرد مشهد مرئي، بل هي تذكير بالكون الفسيح ومكاننا فيه.