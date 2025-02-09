شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد شارع أوتو سبير بحى الطالبية بعد فتحه للمارة تمهيدًا لتطويره والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 09 فبراير 2025 02:43 م

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، شارع أوتو سبير بحى الطالبية، حيث تم فتحه أمام حركة المارة بعد سنوات من إغلاقه لاستغلاله كبديل مرورى هام موازي لـ شارع حسن محمد والذى يعانى من ازدحام مرورى.

وأكد المهندس عادل النجار، حرص المحافظة على فتح وتطوير محاور مرورية تساعد على تخفيف الكثافات المرورية وتيسير حركة سير المواطنين.

وأشار المحافظ، إلى أن الشارع سوف يشهد أعمال تطوبر شامل ورفع كفاءة و رصف واناره للظهور بالشكل الحضاري.

وخلال جولته، وجه المحافظ باستغلال قطعه أرض فضاء بالشارع لاستغلالها كساحة انتظار السيارات لخدمة المواطنين.

ورافق المحافظ محمد مرعى السكرتير العام المساعد، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندس وليد عبد اللطيف معاون المحافظ، وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة، وحامد سلامة رئيس حي الطالبية.