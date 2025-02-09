شكرا لقرائتكم خبر عن الثلاثاء.. مجلس الدولة ينظم فعالية "يوم الوفاء والتميز" وتدشين موقعه الرسمي والان مع تفاصيل الخبر

في إطار حرص الدولة على الارتقاء بمنظومة القضاء والعدالة، وتنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، ينظم مجلس الدولة فعالية “يوم الوفاء والتميز” يوم الثلاثاء المقبل، والتي ستشهد إطلاق الموقع الرسمي للمجلس وتكريم القضاة والقاضيات الأكثر تميزًا في الإنجاز خلال العام القضائي الحالي 2024/2025، والبالغ عددهم سبعة عشر قاضيًا وقاضية.

ويتم خلال الفعالية تكريم أسماء قضاة مجلس الدولة الأجلاء الذين وافتهم المنية أثناء الخدمة، وذلك تقديرًا لعطائهم وجهودهم في خدمة وطنهم ومجلس الدولة.

وأعلن المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، أن الفعالية ستشهد حضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، وعدد من الوزراء، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، بالإضافة إلى رؤساء مجلس الدولة السابقين، وعدد من الشخصيات العامة.

وأوضح أن الفعالية ستتضمن أيضًا تكريم عدد من موظفي المجلس المتميزين في مختلف مجالات العمل تقديرًا لإسهاماتهم في تعزيز الأداء المؤسسي.



