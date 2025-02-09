شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. مصر تستضيف قمة عربية طارئة بشأن القضية الفلسطينية 27 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها استضافة مصر لقمة عربية طارئة يوم 27 فبراير الجاري بالقاهرة.

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مصر تستضيف قمة عربية طارئة حول تطورات القضية الفلسطينية 27 فبراير

تستضيف جمهورية مصر العربية قمة عربية طارئة يوم 27 فبراير الجاري بالقاهرة، وذلك بعد التنسيق مع مملكة البحرين الرئيس الحالي للقمة العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وكذلك بعد التشاور والتنسيق من جانب مصر وعلى أعلى المستويات مع الدول العربية الشقيقة خلال الأيام الأخيرة، بما في ذلك دولة فلسطين التي طلبت عقد القمة، وذلك لتناول التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية.