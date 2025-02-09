شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: إنفاق 51 مليار جنيه على المرحلة الأولى للتأمين الصحى الشامل والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، إن الدولة المصرية تسعي لتقديم خدمات صحية متكاملة وفقا لرؤية القيادة السياسية، مضيفا: تأكيدا لتلك الرؤية سيحصل كافة المواطنين على خدمة صحية بشكل لائق وتتفق مع معايير الجودة العالمية.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، خلال كلمته بـ المنتدى السنوي لهيئة للتأمين الصحي الشامل، أن تطبيق منظومة التأمين الصحي يعد تحول جوهري فى التأكيد علي حقوق الإنسان، ويضمن الحماية الاجتماعية لكافة شرائح المجتمع دون تمييز، وهو ما سعت له الدولة بكافة جهودها لبناء منظومة التأمين الصحى الشامل، وذلك لإيمانها أن الصحة والخدمات الطبية الشاملة .

وتابع رئيس الوزراء أن الدولة لم تتدخر جهدا في توفير الخدمات الصحية الشاملة، ولعل ما أنفقته الدولة لرفع الخدمات والبنية التحتية للمرحلة الأولي من منظومة التأمين الصحى الشامل بلع 51 مليار جنيه لتغطية 6 ملايين مواطن، موضحا أننا بحاجة إلي 115 مليار جنيه لرفع كفاءة مستشفيات المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.

وحضر المنتدى الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، إلى جانب الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل.



