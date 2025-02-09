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جاء توقيع الاتفاق على هامش المؤتمر السنوى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل المنعقد بالعاصمة الإدارية.

وقعت اليوم هيئة التأمين الصحى الشامل وشركة اى هيلث التابعة للهيئة برتوكول تعاون ،لتقديم الدعم الفنى وميكنة نظام التأمين الصحى الشامل.

الأحد، 09 فبراير 2025 01:33 م

شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة التأمين الشامل توقع اتفاقا لدعم ميكنة التأمين الصحى الشامل والان مع تفاصيل الخبر

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية