شكرا لقرائتكم خبر عن جهود وزير التموين لتوفير السلع بأسواق اليوم الواحد ومعارض أهلا رمضان خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جهود عديدة قام بها الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية على مدار أسبوع في الفترة من 1 إلى 7 فبراير 2025، حيث افتتحت الوزارة العديد من الفروع لـ أسواق اليوم الواحد وأيضا معارض أهلا رمضان بالمحافظات المختلفة.

كما أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، قراراَ وزاريا رقم 14 لسنة 2025 ببدء التصفية الموسمية الأولى "الأوكازيون الشتوي لعام 2025 اعتبارا من يوم 3 فبراير ولمدة شهر، على ان يكون لكل محل أسبوعين.

وفي إطار توجيهات القيادة السياسية وتنفيذًا لتعليمات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، افتتحت محافظة الأقصر سوق اليوم الواحد للمرة السادسة على التوالي، وذلك بالتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والغرفة التجارية، وكبار التجار كما تم افتتاح سوق اليوم الواحد بمنطقة الثقافة بمدينة سوهاج، كما تواصل مديرية التموين بمحافظة الشرقية جهودها في إقامة أسواق اليوم الواحد بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بهدف توفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، تخفيفًا للأعباء المعيشية عن كاهلهم.

وعقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعا مع فيتالي كوفالي وزير السياسات الزراعية والاغذية الاوكراني لبحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين في مجال الزراعة والأمن والغذائي كما تم افتتاح سوق اليوم الواحد بمدينة نويبع بجنوب سيناء

واستقبل الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أسد عبد الرازق، وزير الزراعة وعضو البرلمان الصومالي، لبحث أوجه التعاون المشترك بين مصر والصومال في مجالات الأمن الغذائي والتبادل التجاري.

وفي إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية الرامية إلى تطوير منظومة التجارة الداخلية وضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة، افتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، السوق الحضاري بمدينة العاشر من رمضان كما تم افتتاح سوق اليوم الواحد بمنطقة العمرانية، وذلك للمرة الثامنة على التوالي، بهدف توفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، تخفيفًا للأعباء المعيشية عن كاهلهم كذلك افتتاح معارض “أهلاً رمضان” في مختلف مراكز محافظة كفر الشيخ ، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرنس من مركز سيطرة الشبكة الوطنية، لضمان وصول المبادرة إلى جميع مراكز كفر الشيخ الـ 13.

وعقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية الاجتماع الأسبوعي الدوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، في إطار الحرص على تفعيل قنوات التواصل السياسي مع النواب والاستماع إلى كافة مقترحاتهم ومناقشة ودراسة الطلبات المقدمة من خلالهم والتي تعكس احتياجات ومتطلبات السادة المواطنين في مختلف الأنشطة والمجالات ذات الصلة بالتموين.

في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بإقامة معارض ومبادرات لتوفير السلع بأسعار مخفضة قبل شهر رمضان المبارك، افتتح الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، والمحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، معارض “أهلاً رمضان” في مختلف مراكز المحافظة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرنس من مركز سيطرة الشبكة الوطنية، لضمان وصول المبادرة إلى جميع مراكز كفر الشيخ الـ 13

كما عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي السلاسل التجارية الكبرى، وذلك في إطار استعدادات الوزارة لاستقبال شهر رمضان المبارك، جاء الاجتماع لبحث آليات تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتوفير كافة السلع الأساسية بأسعار مناسبة، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم.