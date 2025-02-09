شكرا لقرائتكم خبر عن رجعت الشتوية.. تفاصيل الطقس اليوم الأحد وآخر توقعات بسقوط أمطار فى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أجواء شتوية بامتياز على أغلب الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه ظل المتابعة المستمرة لحالة الطقس تشير أخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

وتابعت : تقل حدتها كلما تقدمنا للداخل لتصل خفيفة الى مناطق من جنوب الوجه البحرى و القاهرة الكبرى ومدن القناة مع تقدم الوقت ، مع نشاط للرياح مما يزيد من الاحساس ببرودة الطقس.

و يسود اليوم الأحد 9 فبراير 2025، طقس مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما متوقع اليوم فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة مساء على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة .

والبحر الأحمر معتدل : مضطرب ارتفاع الأمواج (1.5) : (2.5) متر، والبحر المتوسط : معتدل لمضطرب وارتفاع الأمواج (1.5: 2.5) متر.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 10، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 20 درجة، والصغرى 08، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة.