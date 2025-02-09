شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التربية والتعليم تتابع الدراسة من غرفة العمليات المركزية والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 09 فبراير 2025 12:24 م

تتابع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، انطلاق الدراسة بالفصل الدراسي الثاني 2025، حيث تتلقى غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أى شكاوى أو مشكلات تحدث أثناء سير العملية التعليمية على مستوى الجمهورية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، متابعة التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية للطلاب بـ الفصل الدراسي الثاني منذ انطلاق الدراسة، كما اتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى التقييمات الأسبوعية لصفوف النقل عبر البوابة الإلكترونية بموقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى إطار استكمال التقييمات بالترم الثانى.

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف، تفقد اليوم بدء الفصل الدراسي الثاني 2025، بمدارس فى محافظة الدقهلية، وحرص الوزير على التأكد من عدم وجود عجز في أعداد المعلمين.

واستعرض نسب الكثافة الطلابية بالفصول، وحرص على متابعة مستوى الطلاب فى القرائية، واستمع لآراء بعض المعلمين حول التقييمات الأسبوعية وفى ختام تفقده للمدرسة أثنى الوزير على مستوى المنظومة التعليمية بالمدرسة وانضباطها.