شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يتابع انطلاق الفصل الدراسى الثانى بجولة فى مدارس الدقهلية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أجرى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جولة تفقدية مفاجئة اليوم، في عدد من مدارس محافظة الدقهلية؛ لمتابعة انطلاق الفصل الدراسي الثاني وانتظام سير العملية التعليمية والالتزام بالقرارات المنظمة للعملية التعليمية، وتحقيق بيئة تعليمية آمنة ومستقرة.

ورافق الوزير خلال جولته، الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة.



وزير التعليم يتابع انطلاق الفصل الدراسي الثاني بمدارس الدقهلية

واستهل الوزير، جولته التفقدية بزيارة مدرسة "الشهيد نبيل بكر الابتدائية" بصهرجت الكبرى بإدارة ميت غمر التعليمية، والتي تضم عدد 694 طالبًا وطالبة فى المرحلة الابتدائية، حيث حرص الوزير على حضور طابور الصباح والاستماع للإذاعة المدرسية وسط طلاب المدرسة، ثم تفقد الفصول للتأكد من انتظام الطلاب في الفصول الدراسية ونسب حضورهم.

وخلال تفقده الفصول اطلع الوزير على طبيعة الكثافة الطلابية بالمدرسة، وحاور بعض المعلمين والطلاب حول نظام التقييمات.

وعقب ذلك، توجه الوزير لتفقد مدرسة "سعد الدين شريف الثانوية المشتركة" بإدارة ميت غمر التعليمية، والتى تضم عدد ١٠٣١ طالبًا وطالبة، وقد حرص الوزير خلال تفقده للفصول على الاستماع لآراء الطلاب حول مدى استفادتهم من الشرح داخل الفصل واستفادتهم من التقييمات الأسبوعية خلال الفصل الدراسي الأول.



وزير التعليم يتفقد الفصول المدراسية بمدارس الدقهلية

وعقب ذلك، واصل الوزير جولته بزيارة مدرسة "ميت غمر للتعليم الأساسي" بإدارة ميت غمر التعليمية والتى تضم عدد 514 طالبًا وطالبة فى المرحلة الابتدائية و689 طالبا وطالبة فى المرحلة الإعدادية، واطلع الوزير عن كثب على مدى التزام الطلاب بتحضير كراسات الحصة واطمئن على نسب حضور الطلاب.

كما حرص الوزير على زيارة مدرسة ميت غمر الثانوية الفنية بنات (تحت الإنشاء) لمتابعة ما تم تنفيذه من أعمال إنشائية بالمدرسة.



جولة وزير التعليم بمدارس الدقهلية

كما قام الوزير محمد عبد اللطيف، في إطار جولته، بزيارة مدرسة "أجا الرسمية لغات" بإدارة أجا التعليمية والتي تضم عدد 688 طالبًا وطالبة بمرحلة رياض الأطفال والابتدائي والإعدادي، وحرص الوزير على التأكد من عدم وجود عجز في أعداد المعلمين كما استعرض نسب الكثافة الطلابية بالفصول، وحرص على متابعة مستوى الطلاب فى القرائية، واستمع لآراء بعض المعلمين حول التقييمات الأسبوعية وفى ختام تفقده للمدرسة أثنى الوزير على مستوى المنظومة التعليمية بالمدرسة وانضباطها.



الوزير يتابع مستوى الطلاب فى القراءة

وتوجه الوزير لتفقد مدرسة "مجمع أجا الابتدائي" بإدارة أجا التعليمية والذي يضم عدد 2241 طالبًا وطالبة، حيث حرص خلال تفقده للفصول على متابعة مستوى الطلاب فى القرائية، موجهًا بالاهتمام بمستوى الطلاب ونظافة فناء المدرسة وزراعته.

واختتم الوزير جولته بتفقد مدرسة "أجا الإعدادية التجريبية بنين" والتى تضم عدد 1138 طالبًا، حيث تفقد عددا من الفصول الدراسية كما اطلع على سجل الدرجات والغياب.