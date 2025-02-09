شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الصحة والسكان بالمجلس القومى للمرأة تعقد اجتماعها الدورى الأول بعد إعادة تشكيلها والان مع تفاصيل الخبر

عقدت لجنة الصحة والسكان بالمجلس القومى للمرأة اجتماعها الدورى الأول بعد إعادة تشكيلها برئاسة الدكتورة سلمى دوارة عضوة المجلس ومقررة اللجنة وبحضور عدد من عضواتها وأعضائها.

واستعرضت الدكتورة سلمى دوارة خطة عمل اللجنة خلال الفترة القادمة، والتى تتضمن الاستمرار فى العمل على ملف صحة المرأة والكشف المبكر على أورام الثدي وأورام عنق الرحم وكذلك الصحة النفسية للمرأة وتقديم الدعم النفسى لها.

و سلط الاجتماع الضوء أيضا على تنظيم برامج تدريبية من أجل إعداد متخصصين فى رعاية المسنين، إلى جانب التوعية بمكافحة التدخين والإدمان عبر التعاون مع الجهات المعنية، وضرورة الكشف المبكر والمستمر على الرياضيين قبل ممارسة اى رياضة للوقاية من الموت المفاجئ، بجانب أهميه وجود وسائل الإنقاذ السريع والإسعافات الأولية فى النوادى و التجمعات.

كما ناقش الاجتماع أهمية التوعية المستمرة للأم للحفاظ على صحة أولادها و تضمين هذه الرسائل ضمن حملات طرق الأبواب التى يطلقها المجلس، علاوة على أهمية توفير الرعاية الصحية للعاملات فى المصانع وملف المبادرات الرئاسية المتعلقة بصحة المرأة.