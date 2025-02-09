‫الريف المصرى: مشروع زراعى ضخم على مساحة 14.1 ألف فدان بسهل المنيا الغربى

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وقَّع اللواء مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، والمهندس حسن علام، الرئيس التنفيذى لمجموعة حسن علام القابضة، عقد استثمار مساحة تقدَّر بـ 14.1 ألف فدان بمنطقة سهل المنيا الغربى لصالح "مجموعة حسن علام القابضة"، تقوم بمقتضاه "شركة جينيت الزراعية" - أحد الكيانات التابعة لمجموعة حسن علام القابضة – بتنفيذ مشروع تنموى متكامل بأراضى الريف المصرى الجديد، يشمل زراعة مجموعة متنوعة من المحاصيل لتلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز فرص التصدير، طبقاً لدراسة الجدوى والمخطط الزمنى المحدد.

وأكد اللواء عمرو عبد الوهاب خلال مراسم التوقيع أن هذا التعاقد الجديد الذى تقوم به "شركة تنمية الريف المصرى الجديد" إنما يهدف إلى التكامل والتوظيف الأمثل للخبرات التى تتمتع بها الشركتان فى تطوير مشروعات التنمية وخاصة المشروعات الزراعية وإرساء البنية الأساسية وتحقيق التنمية المستدامة بأراضى المشروع القومى لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، مشدداً على أهمية مثل هذه الاستثمارات الزراعية والمشروعات التنموية الكبرى فى تحسين مستوى معيشة المواطنين وخلق فرص العمل وتعزيز الاقتصاد الوطنى، فى ظل التحديات الكبيرة والمتسارعة التى تشهدها مصر فى ضوء الصراعات والمتغيرات الدائرة على الصعيدين الإقليمى والدولى.

كما أوضح عبد الوهاب أن هذا التوقيع يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة تعزيز التعاون البنَّاء بين مختلف المؤسسات والكيانات بالدولة، والقدرات التنموية الوطنية لكبرى شركات القطاع الخاص المصرى بهدف التشارك فى سرعة تنفيذ المشروعات الكبرى بالدولة وفقاً لرؤية مصر 2030، لافتاً إلى أن المشروع القومى لاستصلاح المليون ونصف المليون فدان يعد من أضخم المشروعات الزراعية القومية، ويُعتبر من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، بما يعكس رؤية الدولة لتوسيع الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاج المحلى، مع إضافة مساحات شاسعة من الأراضى الزراعية إلى الإنتاج الوطنى.

أوضح عبد الوهاب أن إنضمام "مجموعة حسن علام" لجموع المستثمرين المنتفعين بأراضى "الريف المصرى الجديد"، وذلك بوصفها إحدى القلاع الصناعية والتنموية الوطنية الكبرى، مؤكداً على ثقته فى قدرتها على تحقيق معدلات الاستصلاح المقررة، وإحداث الفارق التنموى المطلوب فى أرضها، بما يعود بالنفع والخبرات كذلك على أراضى صغار المنتفعين المحيطين بمشروعها.

ولفت إلى أن شركة تنمية الريف المصرى الجديد تعمل وفق منهجية ثابتة على جذب كبرى الشركات الاستثمارية الوطنية والدولية للإنضمام إلى مشروعات التنمية والاستصلاح والإستزراع التى تتحقق ضمن أراضى المليون ونصف المليون فدان، وذلك من أجل المساهمة فى دفع عجلة التنمية والإنتاج فى كافة مناطق المشروع.

كما أكد على أن الشركة تعمل بشكلٍ مستمرٍ على تسهيل الإجراءات القانونية والإدارية للمستثمرين ولجموع المنتفعين بأراضى المشروع، وتقديم كافة الخدمات اللازمة لدعم استثماراتهم وتحقيق النجاح المشترك.

وأشار إلى أن مثل هذا التضافر فى الجهود بين مشروعات الدولة والقطاع الخاص من شأنه أن يحقق نقلة نوعية فى تطوير القطاع الزراعى فى مصر، ويسهم فى تحقيق الأمن الغذائى والتنمية المستدامة، كما يسهم فى إيجاد فرص عمل جديدة، وتوفير منتجات غذائية عالية الجودة، وتعزيز قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الإستراتيجية، مع رفع مستوى الإنتاجية الزراعية، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.

من جانبه، صرح المهندس حسن علام، الرئيس التنفيذى لمجموعة حسن علام القابضة، قائلاً : "فى خطوة استراتيجية تعكس إلتزامنا بدعم التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائى، جاء قرارنا بقيام شركة جينيت الزراعية إحدى شركات مجموعة حسن علام القابضة بشراء قطعة أرض زراعية، بمساحة أربع عشر ألفاً ومائة فدان، بمنطقة سهل المنيا الغربى من بين الأراضى التابعة لشركة تنمية الريف المصرى الجديد وسيتم تخصيص هذه الأرض لزراعة مجموعة متنوعة من المحاصيل لتلبية إحتياجات السوق المحلية وتوسيع نطاق الصادرات."

وأضاف علام : "يأتى هذا الاستثمار فى المشروع القومى لتنمية المليون ونصف المليون فدان تماشياً مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، حيث من شأنه أن يسهم فى تعزيز الإنتاج الزراعى وخلق فرص عمل، بالإضافة إلى دعم الإقتصاد الوطنى من خلال تحقيق الإكتفاء الذاتى وزيادة العائدات من المنتجات الزراعية المصرية فى الأسواق العالمية.. ولعل هذه المبادرة تؤكد إلتزام شركة جينيت الزراعية بتبنى ممارسات زراعية مستدامة، تسهم فى الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز التنمية الإقتصادية والإجتماعية."

جدير بالذكر أن مجموعة حسن علام القابضة ضمت - منذ تأسيسها فى عام 1936 - عدداً من الشركات الرائدة العاملة فى مجالات الهندسة والبناء والاستثمار والتطوير، كما تمارس أنشطتها فى مختلف القطاعات بما فيها مشروعات البنية التحتية والطاقة والمياه والصناعة والخدمات اللوجستية والبتروكيماوية، لتحتل المجموعة مكانتها العالمية فى تشييد المشروعات الدقيقة والمهمة فى مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولتصبح واحدةً من أعرق شركات المقاولات فى المنطقة والعالم.