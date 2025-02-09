شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيضات 50% على تذاكر الطيران اليوم الأحد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

تطبق مصر للطيران تخفيضات على تذاكر الطيران التي يتم شرائها اليوم الأحد الموافق 9 فبراير 2025، والذي يوافق الذكري 70 لإنشاء الكرنك، ويسري العرض على شبكة خطوط مصر للطيران باستثناء جدة والمدينة المنورة وبيروت، وذلك من خلال كافة مكاتب الكرنك ومصر للطيران على مستوى الجمهورية.

ولأول مرة سوف يتم طرح "التذكرة الذهبية" للعملاء من خلال مكاتب بيع قطاع السياحة (الكرنك) فقط بفروعه بمدينة نصر وقصر النيل ومكاتبه في مختلف المحافظات، والتي سيتم السحب عليها للفائزين بتذاكر طيران مجانية وهدايا أخرى وذلك خلال يوم 9 فبراير 2025 وحتى نفاذ التذاكر الذهبية، وسوف يتم الإعلان عن الفائزين من خلال صفحة قطاع السياحة (الكرنك) على فيسبوك Egyptair Tourism – Karnak.

وتحتفل مصر للطيران الناقل الوطني المصري اليوم بالعيد الـسبعين لقطاع السياحة (الكرنك)، والتي تعتبر سادس أقدم شركة سياحة في السوق المصري، تم تأسيسها في التاسع من فبراير عام 1955، وبهذه المناسبة تقدم مصر للطيران عروضًا خاصة واستثنائية لعملائها على تذاكر السفر من مصر إلى جميع الوجهات الخارجية تصل إلى 50% على الدرجة السياحية و 25% على درجة رجال الأعمال.