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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف آليات علاج النزلات المعوية .. تقاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالأحد، 09 فبراير 2025 11:00 ص
كشفت وزارة الصحة والسكان عن علاج النزلة المعوية والتى تتضمنت سلسلة من الخطوات الهامة :-
- استراحة المريض في السرير ووضع أغطية دافئة على بطنه
- تعويض السوائل المفقودة بشرب السوائل والأملاح أو بإعطاء السوائل بالوريد
- عند الأطفال الرضع) إكمال الرضاعة الطبيعية وتناول الطعام مع تقليل كمية السكر
- الالتزام بالدواء الموصوف من الطبيب
علاج النزلة المعوية
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