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وزارة الصحة تكشف آليات علاج النزلات المعوية .. تقاصيل

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الأحد، 09 فبراير 2025 11:00 ص

كشفت وزارة الصحة والسكان عن علاج النزلة المعوية والتى تتضمنت سلسلة من الخطوات الهامة :-

- استراحة المريض في السرير ووضع أغطية دافئة على بطنه

- تعويض السوائل المفقودة بشرب السوائل والأملاح أو بإعطاء السوائل بالوريد

- عند الأطفال الرضع) إكمال الرضاعة الطبيعية وتناول الطعام مع تقليل كمية السكر

- الالتزام بالدواء الموصوف من الطبيب


علاج النزلة المعوية

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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