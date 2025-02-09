شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر بالتعليم: اختباران فى الرياضيات للثانوية العامة بدلا من 4.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

كشفت مصادر مسئولة بـ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن امتحان الرياضيات للثانوية العامة لطلاب النظام الحديث "الذى تم هيكلته فى شهر أغسطس الماضى"، سيكون عبارة عن امتحانين فقط أحدهما فى الرياضيات البحتة والآخر فى التطبيقية على عكس ما كان يحدث فى الماضى حيث كان يؤدى الطالب 4 امتحانات بواقع امتحان فى كل فرع" مضيفة أن الديناميكا والاستاتيكا فى امتحان والجبر والهندسة الفراغية والتفاضل والتكامل فى امتحان بنفس مواصفة الامتحانات السابقة من حيث عدد الأسئلة ومدى مخاطبتها للمستويات البسيطة والمتوسطة والعليا والوقت المخصص للإجابة عن الأسئلة بعد دمج الأسئلة.



حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطوات تسجيل استمارة التقديم لامتحانات الثانوية العامة 2025، موضحة أنه يتم الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم " مركز المعلومات" على أن يتم الضغط على الرابط التالى

https://moe-register.emis.gov.eg/،

- يضغط الطالب على تسجيل الدخول ثم الرابط التالى

https://moe-register.emis.gov.eg/account/login?ReturnUrl=%2Fhome%2FRegistrationForm.

- يقوم الطالب بإدخال البريد الإلكتروني الموحد على منصة Office365.

- وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رقم للدعم الفنى فى حالة وجود مشكلة " 19368.