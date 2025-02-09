شكرا لقرائتكم خبر عن "عوامل الخطة العلاجية لورم الشفاني الدهليزي" رسالة دكتوراه للطبيب على صبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقش الدكتور على صبرى علي مدرس مساعد جراحة المخ والأعصاب، رسالة دكتواره في قسم جراحة المخ والأعصاب بكلية الطب البشري جامعة بنها، بعنوان: "العوامل التي تحدد الخطة العلاجية لورم الشفانى الدهليزي".



وتكونت لجنة الإشراف والمناقشة والحكم من، الدكتور وليد أحمد شرشيره أستاذ جراحة المخ والأعصاب في كلية طب بنها، والدكتور إسلام أبو الفتوح أستاذ ورئيس قسم جراحة المخ والأعصاب في كلية طب بنها، والدكتور معتز أحمد العوضي أستاذ جراحة المخ والأعصاب في كلية طب بنها، والدكتور أحمد محمد دعبس أستاذ مساعد جراحة المخ والأعصاب كلية طب بنها، والدكتور محمد حماد السيد أستاذ جراحة المخ والأعصاب كلية طب بنها "ممتحن داخلي"، والدكتور ياسر عمر رياض أستاذ جراحة المخ والأعصاب بالأكاديمية الطبية العسكرية "ممتحن خارجي".



ووافقت لجنة التحكيم والمناقشة على منح الباحث الطبيب علي صبري علي، درجة الدكتوراه في جراحة المخ والأعصاب.