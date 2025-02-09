شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم التوصيات الفنية لمزارعى الجوافة خلال شهر فبراير والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 09 فبراير 2025 09:29 ص

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الجوافة مراعاتها، خلال شهر فبراير.

تمثلت التوصيات والتي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:

أولًا: أهم العمليات لـ "محصول الجوافة"

1-المحافظة على انتظام الرى خلال موسم الشتاء لتفادي تصمغ الاشجار.

2-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة.

3-فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة.

4-الاهتمام بنظافة النقاطات و الفلاتر.

5-استكمال جمع كل النواشف خارج المزرعة لأنها مصدر لوجود خنافس القلف و تقليم الافرع الجافة و المصابة بخنافس القلف و التخلص منها بالحرق .

ثانيًا: التسميد لـ "محصول الجوافة"

أشجار الجوافة التى تروى بالتنقيط للفدان:



الرية الأولى : 1.5ك سلفات نشادر + 1/2 سلفات ماغنسيوم



الرية الثانية : 1 لتر حامض نيتريك للفدان + 1 لتر حامض كبريتيك للفدان



الرية الثالثة : 2 ك بوتاسيوم + 1 لتر حامض فوسفوريك للفدان

ثالثًا: برنامج الري لـ "محصول الجوافة"

السنة الأولى 10 لتر/ الشجرة .

السنة الثانية 15 لتر/ الشجرة .

السنة الثالثة 20 لتر/ الشجرة .

السنة الرابعة 25 لتر/ الشجرة.

السنة الخامسة 30 لتر/ الشجرة.

السنة السادسة 35 لتر/ الشجرة .

السنة السابعة 40 لتر/ الشجرة.

يتم تقسيم الري إلي دفعتين في الأسبوع بمعدل 1 ساعة في الرية (2 ساعات ري)

30 دقيقة ري بدون تسميد 20 دقيقة ري بتسميد 10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة.

ملحوظة في حالة وجود أي إضرابات على الاشجار ويرجع ذلك علي حسب نوع التربة يتم خلاها تقليل أو زيادة المياه يتم الري في الصباح الباكر او اخر اليوم والري الفوري بعد سقوط الأمطار.

رابعا: برنامج المكافحة لـ "محصول الجوافة"

مقاومة الأمراض الفطرية و الحشرية والحيوانية :

1-مكافحة المن و التربس و الجاسد و الحشرات القشرية والبق الدقيقي ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشري المناسب بالنسبة للأشجار الصغيرة والتي لا تحمل ثمار ويتم مقاومته كما سبق.

2-مكافحة حفارات ساق الخوخ و خنافس القلف باستخدام السيديال 3سم لكل لتر + مادة ناشرة 1/2 سم لكل لتر ماء.

3-مكافحة ذبول أشجار الجوافة بالرش بالكبريت الميكروني بمعدل 2جم / لتر ماء أو الرش بالكوسيد بمعدل 2جم / لتر ماء + توبسين بمعدل 60جم / 100 لتر ماء

