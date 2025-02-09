شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم عام نيوزيلندا تعرب عن تقديرها لدور مصر فى إحلال السلام بالشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت سيندي كيرو الحاكم العام لنيوزيلندا ، أنها تتابع باهتمام المساعي المستمرة التي تبذلها مصر لإحلال السلام فى الشرق الأوسط ، معربة عن تقديرها للدور الحيوي الذي تضطلع به مصر في هذا الإطار.

جاء ذلك خلال لقاء السفير جورج عازر سفير مصر في ولينجتون ، مع الحاكم العام لنيوزيلندا على هامش الاحتفالات بالعيد الوطني النيوزيلندي، حيث نقل إليها بهذه المناسبة رسالة التهنئة الموجهة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتمنياته الطيبة لنيوزيلندا حكومة وشعباً.

وأبرز السفير جورج عازر خلال اللقاء الجهود المصرية المبذولة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، وتنفيذه بكل مراحله، والإسراع بجهود إعمار قطاع غزة، والدور الذي نتطلع إلى قيام المجتمع الدولي به في هذا الإطار.