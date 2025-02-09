شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام الدراسة اليوم بالترم الثانى فى جميع مدارس الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

تنتظم الدراسة فى جميع المدارس اليوم الأحد بالفصل الدراسي الثانى، حيث تستقبل المدارس الطلاب فى جميع الصفوف الدراسية من رياض الأطفال حتى الثالث الثانوي العام والفنى، وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على تحقيق الانضباط والالتزام والحضور بين الطلاب.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم بالمتابعة الميدانية الجادة من جانب مديري المديريات، ومديري الإدارات التعليمية للمدارس، وتقديم الدعم اللازم لها الضمان انتظام سير العملية التعليمية منذ اليوم الأول والتأكيد على الانتهاء من جميع أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس وجاهزيتها لاستقبال الطلاب وخلوها من أية مشكلات قد تهدد أمنهم، وسلامتهم وسلامة أغطية الحفاظ على نظافة المدارس من الداخل والخارج، ومكافحة الباعة الجائلين، والتأكد من الصرف حال تواجدها بمحيط المدرسة، ورفع أية مخلفات توجد في محيطها، وصيانة المعامل والورش، وكل التجهيزات والمعدات الفنية، والتأكد من صلاحيتها لتدريب الطلاب، وتوفير الخامات اللازمة لتدريب الطلاب، من خلال البنود المالية المخصصة لها.

وطالبت الوزارة بالمتابعة الجادة لالتزام الطلاب، وجميع العاملين بالمدارس والإدارات، والمديريات بالحضور والانصراف في المواعيد المقررة، مع مراعاة مواعيد شهر رمضان المعظم، و التأكد من وصول الكتب المدرسية إلى كافة الطلاب بالمدارس في جميع المراحل التعليمية.