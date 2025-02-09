شكرا لقرائتكم خبر عن مدارس الجيزة تستقبل الطلاب فى أول أيام الفصل الدراسى الثانى والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 09 فبراير 2025 07:29 ص

توافد طلاب وطالبات محافظة الجيزة، قبل قليل، على المدارس، استعدادًا لحضور أول الحصص الدراسية بالفصل الدراسي الثاني، إذ انطلقت الدراسة أمس السبت فى عدة محافظات، وتنتظم اليوم الأحد، فى جميع المدارس.

ووجه سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، مديري الإدارات التعليمية، بضبط عمليات الإشراف اليومي داخل المدارس لضمان تحقيق أقصى درجات الانضباط، والالتزام بمعايير الأمن والسلامة من خلال مراجعة مخارج الطوارئ ووسائل الحماية داخل المنشآت التعليمية، وتعزيز بيئة تعليمية محفزة عبر تجهيز الوسائل التعليمية الحديثة التي تدعم جودة التدريس وتساعد على رفع مستوى التحصيل الدراسي.

ونبه وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، على تسليم الكتب الدراسية للطلاب في الأسبوع الأول من الدراسة، وسد عجز المعلمين داخل المدارس، وتحديد موعد للقاء أولياء الأمور مع مديري المدارس، لحل المشاكل التي تعترض أبنائهم، والانتهاء من برنامج ضعاف القراءة والكتابة.

وأكد التنسيق مع رؤساء الأحياء لرفع المخلفات خارج أسوار المدارس، فضلًا عن الاهتمام بالتشجير وزيادة المساحات الخضراء بالمدارس ومنع دخول الباعة الجائلين، والتشديد على تفعيل الإجراءات الأمنية والوقائية للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب والعاملين بالعملية التعليمية خلال الفصل الدراسي.



عودة الطلاب للمدارس



احضان بين الطلاب للفرحة بعودة الدراسة (1)



احضان بين الطلاب للفرحة بعودة الدراسة (2)



الاباء والامهات ورحلة توصيل ابنائهم (2)



الاباء والامهات ورحلة توصيل ابنائهم



اول يوم دراسي في الفصل الدراسي الثاني (1)



أول يوم دراسي في الفصل الدراسي الثاني (1)



اول يوم دراسي في الفصل الدراسي الثاني (2)



أول يوم دراسي في الفصل الدراسي الثاني (2)



اول يوم دراسي في الفصل الدراسي الثاني (3)



أول يوم دراسي في الفصل الدراسي الثاني (3)



أول يوم دراسي في الفصل الدراسي الثاني (4)



أول يوم دراسي في الفصل الدراسي الثاني (5)



بداية الدراسة (1)



بداية الدراسة (2)



سعادة الطلاب بعودة الفصل الدراسي الثاني (1)



سعادة الطلاب بعودة الفصل الدراسي الثاني (2)