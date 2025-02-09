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%96 من القراء يؤيدون مطالب تكثيف الحملات لضبط المتهمين باستغلال الأطفال فى التسول

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  • %96 من القراء يؤيدون مطالب تكثيف الحملات لضبط المتهمين باستغلال الأطفال فى التسول 1/2
  • %96 من القراء يؤيدون مطالب تكثيف الحملات لضبط المتهمين باستغلال الأطفال فى التسول 2/2

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القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف الحملات لضبط المتهمين باستغلال الأطفال فى التسول؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط المتهمين باستغلال الأطفال فى التسول.

وأيد 96% من القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط المتهمين باستغلال الأطفال فى التسول، بينما عارض 4% من القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط المتهمين باستغلال الأطفال فى التسول.

 


نتيجة الاستطلاع

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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