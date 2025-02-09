شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للبحوث يطلق برامج تدريبية للأطباء فى مجال النساء والتوليد.. 13 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المركز القومى للبحوث ، أنه فى إطار استراتيجية الدولة فى دعم الجمعيات الأهلية وتدريب الأطباء ورفع كفاءتهم للارتقاء بالمنظومة الطبية فى مصر ، ومع قرب الموافقة علي قانون المسئولية الطبية مع ما يستتبعه من ضرورة إعطاء تدريبات و شهادات معتمدة دولية و محلية للأطباء في كافة التخصصات بعد التخرج.

وأوضح المركز القومى للبحوث عن إطلاق سلسلة من الندوات والبرامج التعليمية والتدريبية بالتعاون مع إحدى الجمعيات لجراحة المناظير والعقم وأمراض النساء والتوليد طبقا لبروتوكول التعاون المنعقد بينهم و في إطار تقديم برامج تعليمية وتدريبية للأطباء من خلال خبراء محليين و أجانب مع أعطاء شهادات معتمدة من أجل تحسين جودة الأداء الطبي في مجال النساء والتوليد و نشر الوعى والتثقيف فى هذا التخصص

ومن المقرر أن يشارك كبير من الأطباء من دول عديدة مثل الولايات المتحدة الأمريكية و فرنسا و إنجلترا بالإضافة إلي دول عربية شقيقة من المملكة العربية السعودية و الإمارات العربية المتحدة و إمارة قطر و مملكة البحرين و ذلك يوم الخميس الموافق 13/2/2025 .