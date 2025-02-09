شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهمية الريات الأخيرة لمحصول القمح والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى أن الريات الأخيرة للقمح بالغمر مهمة "الرية التالتة والرابعة والخامسة مشيرًا إلى أن الرية الأولى والتانية، رية المحاياة "التشتية / الغسلة" التى تكون على عمر 25 -30 من الزراعة ويوضع فيها دفعة التسميد الأولى ، والرية التانية بعدها ب 20 -25 يوم ويوضع فيها الدفعة التانية والأخيرة من التسميد الازوتي على عمر 45-50 يوم من الزراعة.

وفى التقرير التالى نتعرف على تفاصيل الريات المهمة لـ القمح:

1- الرية الثالثة: يكون الميعاد المناسب ليها من 70 – 80 يوم من الزراعة وهي رية هامة لتحضير الغلة للطرد القوي في التوقيت المناسب ودي مهم قوي نضيف معاها سلفات زنك مع فولفيك .

2- الرية الرابعة: يكون ميعادها من 95 – 100 يوم من الزراعة وهي هامة لاستكمال طرد السنابل وبداية امتلاء الحبوب ومهم جداً اضافة نترات كالسيوم او اى صورة من صور الكالسيوم ولو مش متاح ممكن اضيف بوتاسيوم ( سلفات او نترات )

3- الرية الخامسة ( الأخيرة) : يكون ميعادها في الغالب من 120 – 125 يوم من الزراعة وهى مهمة ويجب اضافة ما بين 10 – 15 ك سلفات بوتاسيوم مع الري في برميل لانها تزيد من الإنتاجية ما بين 2 - 3 أردب للفدان .