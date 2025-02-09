سياسة واقتصاد القاهرة تنظم مؤتمر مصر والأمم المتحدة: ثمانون عاما من الإسهام.. الأربعاء

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القاهرة - سامية سيد - تستقبل جامعة القاهرة، الفصل الدراسى الثانى، بخريطة شاملة من الأنشطة والفعاليات والندوات التى تستهدف رفع مستوى الوعي لدى طلاب الجامعة بالقضايا المجتمعية، على مختلف المستويات محليا وإقليميا ودوليا.

وتنظم كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، يومي الأربعاء والخميس المقبلين موعدا لانعقاد المؤتمر المشترك مع وزارة الخارجية المصرية بالكلية تحت عنوان "مصر والأمم المتحدة: ثمانون عاما من الإسهام"، وبحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، و إلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة.