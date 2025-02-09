شكرا لقرائتكم خبر عن بديل قطار أبوقير.. تعرف على محطات مترو الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوى الأحد، 09 فبراير 2025 02:00 ص

مترو الإسكندرية أول مشروع مترو يتم تنفيذه فى محافظة الإسكندرية وخارج محافظات القاهرة الكبرى، وهو بديل قطار أبوقير، وفى النقاط التالية أماكن محطات مترو الإسكندرية وأماكن التقائه بالوسائل الأخرى. محطات مترو الإسكندرية: محطات مترو الإسكندرية: 1. محطة مترو أبو قير 2. محطة مترو طوسون 3. محطة مترو المعمورة 4. محطة مترو الإصلاح 5. محطة مترو المنتزه 6. محطة مترو المندرة 7. محطة مترو العصافرة 8. محطة مترو ميامى 9. محطة مترو سيدى بشر 10. محطة مترو محمد نجيب 11. محطة مترو فيكتوريا 12. محطة مترو غبريال 13. محطة مترو السوق 14. محطة مترو الظاهرية 15. محطة مترو كفر عبده 16. محطة مترو سيدى جابر 17. محطة مترو سبورتنج 18. محطة مترو الحضرة 19. محطة مترو باب شرق 20. مترو محطة مصر

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