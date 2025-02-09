شكرا لقرائتكم خبر عن كيف نستعد لصوم شهر رمضان؟.. 8 نصائح غذائية هامة من وزارة الصحة والان مع تفاصيل الخبر

مع قرب شهر رمضان الكريم، يشغل بال الكثير عن معرفة أفضل نمط صحي يسير عليه طيلة الشهر، حتى يحظى بحياة صحية سليمة، وفي هذا الإطار أوضح دليل خدمات وزارة الصحة والسكان على الموقع الرسمي الإلكتروني نصائح رمضانية لصحة أفضل في الشهر الكريم.

وفي التقرير التالي ننشر 8 نصائح غذائية هامة للاستعداد للصوم في الشهر الكريم:

1- المنبهات في رمضان

لابد أن تقلل من شرب الشاي و القهوة فى فترة الصبح والنهار خلال تلك الفترة. وتجنبهم في السحور لتجنب الإحساس بالعطش.

2- نمط الحياة الصحى

الصيام فرصة للتحكم في الوزن وضبط نسبة الدهون فى الدم، وكذلك لضبط النفس ومواصلة نمط الحياة الصحى بعد شهر رمضان.

3- لصحة أفضل في رمضان اتبع هذه التعليمات

تناول (الفاكهة والخضروات، الحبوب، اللحوم والأسماك، البقوليات، الدهون الصحية، البيض ومنتجات الألبان).

4- لصحة أفضل في رمضان تجنب هذه السلوكيات

وتجنب هذه السلوكيات (المعلبات والأغذية المحفوظة، النوم ونسيان وجبة السحور، كثرة الملح والمخللات، المشروبات الغازية والعصائر المصنعة، الأغذية الدسمة وكثرة الحلويات، تناول الطعام وإهمال شرب المياه).

5- سحورك في رمضان

إجعل سحورك متنوعاً بين الخضروات والبروتين مثل البيض ومنتجات الألبان مثل الزبادي واللبن و الخضروات المليئة بالماء هي الأفضل علي السحور مثل الخيار والجرجير -لا تنسي وضع بعض من الطحينة علي الفول لزيادة قيمته الغذائية -يفضل بعد السحور البعد عن الكافيين مثل الشاي والقهوة.

6- الوزن الصحى

لو بقالك فترة كبيرة بتحاول تقلل وزنك ففرصتك جت لحد عندك -الصيام فى رمضان بيساعد في التحكم في الجوع، واشرب كمية سوايل كافية خلال الفترة بين الفطار والسحور، طبق السلطة الغني بالخضراوات، قلل من الزيوت أو السمنة فى الاكل، ومن الحلويات واستبدلها بالفاكهة، منع العصاير المصنعة، والمشروبات الغازية.

7- السكرى

لابد أن يكون مريض السكر على استعداد كامل، فلابد من استشارة الطبيب في شهر شعبان قبل بداية رمضان في مسألة الصوم، ليتم توضيح إمكانية الصوم حسب الحالة، كارتفاع أو انخفاض سكر الدم، والجفاف. وعلى المريض إتباع إرشادات الطبيب بخصوص نمط الحياه في رمضان، مثل الأكل والشرب وممارسة النشاط البدني، ضبط الجرعات العلاجية حسب وصف الطبيب، مراقبة ظهور علامات انخفاض أو ارتفاع السكر، اذا انخفض السكر لـ 70 أو أقل أو ارتفع عن 250 يجب أن تفطر حتى لو كان قبل الأذان بوقت قليل.

8- الأسنان

صحة فمك مهمة جدا في رمضان، فغسل أسنانك لا يفطر، وهام غسلها بعد السحور لضمان خروج بقايا الاكل قبل النوم.

