شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية تُخطر الكونجرس ببيع أسلحة بقيمة 8 مليارات دولار لإسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت صحيفة نيويورك تايمز إن وزارة الخارجية الأمريكية أخطرت الكونجرس بعزمها المضى فى بيع أسلحة بأكثر من 8 مليارات دولار لإسرائيل.

أكدت الصحيفة أن خطوة الخارجية الأمريكية تتجاوز عملية المراجعة غير الرسمية الجارية فى إحدى لجان مجلس النواب.

يذكرأن، أكد موقع أكسيوس أمس الجمعة أن أمريكا أقرت صفقة أسلحة لإسرائيل تشمل نحو 18 ألف قنبلة للطائرات يبدأ تسليمها خلال 2025.

أضاف الموقع أن الصفقة تتضمن أيضا 3 آلاف صاروخ من طراز هيلفاير يبدأ تسليمها عام 2028.