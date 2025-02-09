شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال الإسرائيلى يصدر أمرا بإخلاء محور نتساريم فى إطار تنفيذ اتفاق غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلى، اليوم أمرا بإخلاء محور نتساريم في إطار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، حسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية.

كشف موقع هآرتس إنه من المتوقع أن يستكمل الجيش الإسرائيلى انسحابه من محور نتساريم بحلول صباح غد الأحد وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار مما يتيح حرية الحركة من جنوبه إلى شماله.