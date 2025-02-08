شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف للأطباء بالخارج بمرتبات تصل لـ 200 ألف جنيه.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة العمل عن فتح باب التقديم على فرص عمل لـ5 أطباء تخصص جلدية وتجميل برواتب تتراوح ما بين 3500 إلى 4000 دولار شهريا، وذلك في إطار تنفيذ خطة وزارة العمل بتوفير فرص عمل للشباب في الخارج بالتعاون مع مكاتب التمثيل العمالية الخارجية، بالتنسيق مع الإدارة العامة للتمثيل الخارجي بالعلاقات الدولية بالوزارة.

وأوضحت وزارة العمل، أنشروط التقديم لتلك الوظائف هى:

- السن لا يقل عن 35 عام للجنسين.

- اجتياز جميع الاختبارات.

- وجود خبرة لا تقل عن 6 سنوات فى التخصص.

- اعتماد جميع الشهادات العلمية.

· الأوراق المطلوبة للتقديم:

- سيرة ذاتية.

- شهادات علمية وخبرات.

- صورة من جواز سفر جارى.

ويتم تقديم الأوراق حتى يوم 17 فبراير 2025، على البريد الالكتروني التالي : [email protected].

· مميزات توفرها جهة العمل:

- المرتبات الشهرية تتراوح ما بين 3500 إلى 4000 دولار.

- توفير سكن.

- تذكرة طيران سنوية.