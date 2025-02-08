شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف 5 نصائح مهمة تحمى من 7 فيروسات تنفسية خطيرة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة الصحة والسكان عن 5 خطوات مهمة تحمى من 7 أنواع من الفيروسات التنفسية التى تنتشر فى فصل الشتاء والتى شملت : -

1- تجنب السعال فى اليدين أو الهواء الطلق

2- قم بتغطية الفم والأنف عند السعال والعطس

3- قم بإلقاء المناديل المستخدمة فى سلة المهملات فور استخدامها

4- أغسل يدك بالماء والصابون معقم يحتوى على الكحول بعد العطس والسعال

5 - شجع على ارتداء قناع الوجة الطبى أثناء موسم تفشى الأمراض

أبرز هذه الفيروسات:

1- فيروس الإنفلونزا:-

• يتغير باستمرار مما يجعل السيطرة عليه صعبة.

• يسبب أعراضًا حادة مثل الحمى والسعال وآلام الجسم.

• يمكن أن يؤدي إلى التهاب رئوي أو مضاعفات قاتلة في بعض الحالات.

2- فيروس كورونا:-

• المسبب لمرض كوفيد-19 .

• يسبب أعراضًا تتراوح من خفيفة إلى شديدة، مثل فقدان حاستي الشم والتذوق، ضيق التنفس، والالتهاب الرئوي.

3- فيروس الجهاز التنفسي المخلوي :-

• خطير على الرضع وكبار السن.

• يسبب التهاب القصيبات الهوائية والتهاب الرئة، وقد يؤدي إلى مضاعفات تستدعي العناية المركزة.

4. فيروس سارس: -

• ظهرلأول مرة في 2002 وانتقل بين عدة دول.

• يسبب التهابات رئوية حادة وقاتلة في بعض الحالات.

5- فيروس ميرس: -

• ظهر في الشرق الأوسط عام 2012.

• ينتقل من الجمال إلى البشر ويسبب أعراضًا خطيرة قد تؤدي إلى الفشل التنفسي.

6- فيروس الحصبة

• يعتبر من الفيروسات شديدة العدوى.

• يسبب طفحًا جلديًا مع ارتفاع شديد في الحرارة، ويمكن أن يؤدي إلى التهاب رئوي أو التهاب دماغي.

7- فيروس أدينو

• يسبب التهابات في الجهاز التنفسي والعينين.

• يمكن أن يؤدي إلى التهابات حادة في الرئة، خاصة عند أصحاب المناعة الضعيفة.

طرق الوقاية :

• الحصول على التطعيمات (مثل لقاح الإنفلونزا وكوفيد-19 والحصبة).

• غسل اليدين باستمرار وتجنب الأماكن المزدحمة.

• ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة أو عند تفشي الفيروسات.

• تقوية المناعة من خلال التغذية السليمة والنوم الجيد.