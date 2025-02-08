شكرا لقرائتكم خبر عن طرق حجز القطارات على خطوط السكة الحديد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إتاحة الحصول على تذاكر السفر على جميع القطارات وطرق الدفع من خلال عدد من الطرق المختلفة وذلك تيسيراً على جمهور الركاب ولمواجهة التكدس أمام شبابيك التذاكر، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالإرتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب و فى إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أفضل خدمة ممكنة لجمهور الركاب وفى ظل التحديث المستمر بكافة القطاعات.

ويمكن لجمهور الركاب الحصول علي تذاكر السفر من خلال:

1) شبابيك التذاكر المنتشرة بمحطات الهيئة المختلفة

2) مكاتب المدينة المنتشرة خارج المحطات بـ 36 مكتب على مستوى الجمهورية .

3) الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة https://obs.enr.gov.eg/o-city/obs/enr/railway/ar/booktickets

4) الحجز عن طريق تطبيق الهاتف المحمول Egyptian National Railwaysويتم الحصول عليه من على متاجر التطبيقات الالكترونية Play store & App store .

5) وكلاء البيع من شركات التحصيل الألكتروني المتعاقدة مع الهيئة لتقديم خدمة بيع وإصدار التذاكر وهي :-( فوري، أمان، ضامن ، ماجيك باي، خدماتي، أو باي ، طلقة ، كاش كول )

6) ماكينات الحجز الذاتى [ TVM ] الموجودة ببعض المحطات الرئيسية .



كما تتيح الهيئة عدة طرق لدفع قيمة تذاكر القطارات من خلال:

1) الدفع النقدي على جميع شبابيك ومكاتب الحجز التابعة للهيئة، ومتاح ايضا الدفع الألكتروني ببطاقات الدفع الالكترونية ( Visa & Master ) على شبابيك التذاكر الخاصة بالهيئة .

2) الدفع على الموقع الالكتروني و تطبيق الهاتف المحمول عن طريق ببطاقات الدفع الالكترونية ( Visa & Master )

3) الدفع لوكلاء البيع المشار إليهم سواء نقديا أو الكترونيا ببطاقات الدفع الالكترونية ( Visa & Master ) للتجار التابعين لوكلاء البيع المتعاقدين مع الهيئة .



وأكدت الهيئة علي أنها لا تدخر جهداً لتقديم أفضل خدمة ممكنة لجمهور الركاب وذلك في ظل الإهتمام الكبير الذي توليه الدولة لهذا المرفق الحيوي الهام الذي ينقل ملايين الركاب سنوياً وهو ما أحدث نقلة النوعية كبيرة في مستوي الخدمة المقدمة.