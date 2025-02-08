شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. وزير العمل يعلن عن 800 فرصة عمل بالمغرب بمرتب 1200 دولار شهريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم.

وزارة التعليم: النماذج الاسترشادية للثانوية العامة بنفس مواصفة الامتحان النهائى

وزارة التعليم: توفير نماذج استرشادية لامتحانات الثانوية على قناة مدرستنا 3

وزير العمل يعلن عن 800 فرصة عمل بالمغرب بمرتب 1200 دولار شهريا

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية برقم الجلوس والاسم

غداً اجتماع المجلس القومى للأجور لبحث الحد الأدنى للقطاع الخاص

وزير العمل يكشف لليوم السابع تفاصيل إعلان مليون فرصة عمل للمصريين بألمانيا

الطقس غدا الأحد.. أجواء شديدة البرودة وشبورة وأمطار على هذه المناطق

انطلاق منتدى التأمين الصحى الشامل لتحقيق تغطية صحية مستدامة لكل المصريين

نقل ديوان عام محافظة الجيزة لمبنى وزارة الشباب والرياضة القديم بالمهندسين غدا