شكرا لقرائتكم خبر عن بدر عبد العاطى يجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية سيشل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم السبت، اتصالًا هاتفيًا مع "سيلفستر راديجوندي" وزير خارجية سيشل، حيث تناول الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحثا أوجه التعاون والتنسيق في إطار الاتحاد الإفريقي والاستعدادات للقمة الإفريقية المقبلة.

أعرب الوزير عبد العاطي عن تطلع مصر إلى أهمية تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وشدد الوزيران على أهمية تعزيز التشاور بين البلدين في القضايا المطروحة على جدول أعمال القمة الإفريقية المقبلة، بما يضمن تحقيق المصالح المشتركة للدول الإفريقية ودفع جهود التنمية المستدامة في القارة. وتباحث الجانبان حول سبل توحيد المواقف ازاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الأولوية، بما يعزز من وحدة وتماسك الدول الإفريقية في مواجهة التحديات الراهنة. كما تم الاتفاق على تبادل تأييد الترشيحات بين البلدين في المحافل الإقليمية والدولية، بما يعكس عمق العلاقات الثنائية، ويسهم في تحقيق المصالح المشتركة وتعزيز التمثيل الإفريقي في المؤسسات الدولية.