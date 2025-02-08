شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منتدى التأمين الصحى الشامل لتحقيق تغطية صحية مستدامة لكل المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى الوزراء، ينطلق يوم غد الأحد فعاليات المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل بالعاصمة الإدارية، تحت شعار: "تغطية صحية شاملة ومستدامة للجميع: الدور الريادي للقطاع الخاص لتحقيق رعاية صحية شاملة ومستدامة".

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم، إن المنتدى يعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة الصحية لجميع المواطنين، كما يستهدف فتح آفاق جديدة وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق تغطية صحية شاملة ومستدامة تواكب تطلعات الشعب المصري.

وأشارت إلى أنه خلال المنتدى سيتم توقيع بروتوكولات ومذكرات تفاهم مع عدد من الجهات وسركات القطاع الخاص بهدف تسريع وتيرة دمج مقدمي الخدمة، وتحقيق التعاون بين مختلف الأطراف المعنية لضمان مد مظلة التغطية الصحية الشاملة، كما يتضمن مجموعة من الجلسات النقاشية، تهدف إلى استكمال وضع الأسس لمرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي بين القطاعين العام والخاص، مما يساهم في تسريع تنفيذ التأمين الصحي الشامل وتحقيق رؤيته المستدامة على أرض الواقع.

يشارك بالممنتدى عدد من الوزراء والمحافظين المعنيين، والخبراء الأجانب وممثلي جهات ومؤسسات دولية، وحضور مكثف من جانب ممثلي مقدمي الخدمة الصحية من القطاع الخاص، وكبار المستثمرين في هذا المجال، وكافة القيادات المشرفة على المنظومة الصحية بمصر، والإعلاميين والصحفيين.

تنطلق فعاليات المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، غدًا الأحد 9 فبراير 2025، بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت شعار "تغطية صحية شاملة ومستدامة للجميع: الدور الريادي للقطاع الخاص لتحقيق رعاية صحية شاملة ومستدامة"، وذلك في خطوة تعكس التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة الصحية لجميع المواطنين.

وقالت، إنه يهدف المنتدى، إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق تغطية صحية شاملة ومستدامة، من خلال عرض أبرز الممارسات العالمية والمستقبلية في مجال التأمين الصحي الشامل، وفتح نقاشات عميقة لاستكشاف آفاق جديدة للتعاون مع القطاع الخاص، لتوفير خدمات صحية شاملة تواكب تطلعات المصريين في نظام صحي يضمن العدالة والفرص المتساوية لكل فرد.

يتضمن المنتدى مجموعة من الكلمات الرئيسية التي يلقيها عدد من الشخصيات البارزة، وهم: الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، د. هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية، و سعد صبره، مدير مؤسسة التمويل الدولية في مصر، وستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، والدكتور نعمة سعيد عبد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر.

ويتضمن المنتدى أيضاً، مجموعة من الجلسات النقاشية المثمرة، التي تجمع الخبراء وصناع القرار من القطاعين العام والخاص وتهدف إلى استكمال وضع أسس واضحة للتعاون الاستراتيجي بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تسريع وتيرة تنفيذ نظام التأمين الصحي الشامل وتحقيق رؤيته المستدامة على أرض الواقع.

ومن المقررأن يشهد المنتدى توقيع بروتوكولات ومذكرات تفاهم مع عدد من الجهات والشركات الرائدة في القطاع الخاص، وذلك بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتحقيق التعاون المثمر بين كافة الأطراف المعنية، لضمان مد مظلة التغطية الصحية الشاملة بأعلى جودة.



ويختتم المنتدى أعماله بجلسة ختامية، يتم خلالها استعراض أهم ما ما تم الاتفاق عليه فى المنتدى، بالإضافة إلى تقديم التوصيات الرئيسية التي من شأنها تعزيز الجهود المصرية لتحقيق تأمين صحي شامل لكل المصريين.