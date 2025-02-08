شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس غدا الأحد.. أجواء شديدة البرودة وشبورة وأمطار على هذه المناطق والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الأحد 9 فبراير 2025، طقس مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومتوقع غدا شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما متوقع غدا فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة مساء على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة .

والبحر الأحمر معتدل : مضطرب ارتفاع الأمواج (1.5) : (2.5) متر، والبحر المتوسط : معتدل لمضطرب وارتفاع الأمواج (1.5: 2.5) متر.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 10، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 20 درجة، والصغرى 08، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة.