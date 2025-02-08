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رئيس الوزراء يحضر غدا المنتدى الأول لهيئة التأمين الصحى الشامل

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رئيس الوزراء يحضر غدا المنتدى الأول لهيئة التأمين الصحى الشامل

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القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختار

السبت، 08 فبراير 2025 02:43 م

يحضر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، المنتدى الأول لهيئة التأمين الصحي الشامل، تحت عنوان "الدور الريادي للقطاع الخاص في تحقيق نظم صحية شاملة ومستدامة".

وكانت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل قد أكدت التزامها المستمر بتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر، والاستفادة من التجارب الدولية لضمان تقديم خدمات صحية شاملة ومستدامة تواكب رؤية القيادة السياسية وتطلعات المصريين.


 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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