شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يحضر غدا المنتدى الأول لهيئة التأمين الصحى الشامل والان مع تفاصيل الخبر

يحضر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، المنتدى الأول لهيئة التأمين الصحي الشامل، تحت عنوان "الدور الريادي للقطاع الخاص في تحقيق نظم صحية شاملة ومستدامة".

وكانت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل قد أكدت التزامها المستمر بتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر، والاستفادة من التجارب الدولية لضمان تقديم خدمات صحية شاملة ومستدامة تواكب رؤية القيادة السياسية وتطلعات المصريين.



