شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيليون يدعون للتظاهر ضد نتنياهو.. ويطالبون باستمرار اتفاق غزة والان مع تفاصيل الخبر

وجهت "عيناف تسينغاوكر"، والدة الجندي "ماتان" المحتجز في قطاع غزة لدى الفصائل الفلسطينية، وعائلات أخرى، رسالة إلى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قائلا: "نتنياهو، هل ترى كيف يبدو المفرج عنهم؟ من لا يخرج من هناك الآن لن ينجو من الجحيم، يجب أن ننفذ الاتفاق بالكامل".

وجاء في الرسالة: "لقد نجا إيلي وأوهاد وأور من 491 يوماً في الأسر. لقد تم إنقاذ حياتهم بفضل الاتفاق. وتشهد صورهم هذا الصباح على الواقع القاسي الذي يعيشه 76 رهينة ما زالوا محتجزين في زنزانات حماس في غزة".

وتابع عائلات المحتجزين: "نناشد الحكومة الإسرائيلية أن لا تغادر هذه الصور أذهانكم حتى يعود آخر مختطف! عليكم أن تتحركوا لتوحيد الخطوات والإيقاعات وإعادتهم جميعا الآن! عائلات المختطفين تدعو الجمهور الإسرائيلي للحضور الليلة للصراخ معا في مسيرة ساحة المختطفين. هناك 76 مختطفا آخرين ينتظرون منا إنقاذهم!"

وقال مكتب ديوان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: إن "المشهد الفظيع لظهور الرهائن في غزة لن يمر مرور الكرام".

وأضاف في بيان: "الحكومة الإسرائيلية ملتزمة باستعادة جميع المخطوفين والمفقودين".

ونصبت كتائب القسام "المنصة" التي شهدت عملية تسليم المحتجزين الإسرائيليين، وفي رسالة موجهة لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ظهرت في الخلفية لافتة كُتِب عليها "نحن الطوفان.. ونحن اليوم التالي"، في دير البلح وسط قطاع غزة.

وبعد صعود الإسرائيليين على منصة التسليم، طالبوا رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالذهاب إلى المرحلة الثانية من مفاوضات اتفاق إطلاق النار في غزة.

وقال أحد المحتجزين خلال عملية تسليم الدفعة الخامسة في دير البلح بوسط غزة: "نطالب نتنياهو بإتمام مراحل اتفاق وقف النار".