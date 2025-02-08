شكرا لقرائتكم خبر عن جنازة رسمية فى أسوان للأمير كريم الحسينى الأغاخان الرابع غدا الأحد والان مع تفاصيل الخبر

تشهد مدينة أسوان، غداً الأحد، إقامة جنازة رسمية للأمير كريم الحسينى آغاخان، الآغاخان الرابع، والإمام الـ49 للطائفة الإسماعيلية النزارية، والذى توفي مساء الثلاثاء في مدينة لشبونة البرتغالية، وتم نقله إلى أسوان لدفنه فيها.

ويشارك اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، فى جنازة توديع الآغاخان الرابع، من خلال الجنازة الرسمية التى تتحرك من أمام مقبرة العقاد حتى ميدان الدكتور مجدى يعقوب أمام مجمع محاكم أسوان، ثم يتم التحرك بالجثمان ليدفن فى مثواه الأخير، فى مقبرة الآغاخان غرب أسوان والتى يرقد فيها الأغاخان الثالث السلطان محمد شاة الحسينى، وبنى مقبرة فخمة على ربوة جميلة عالية حيث تم بناؤها على الطراز الفاطمى.

ورحل كريم الحسيني الآغاخان الرابع عن عمر يناهز 88 عاماً بعد رحلة طويلة من العمل الخيري، وسط اهتمام واسع من الصحافة البريطانية والأوروبية على حد سواء، حيث كان الآغاخان الرابع حاملاً للجنسية البريطانية والبرتغالية.

الحسيني ولد في 13 ديسمبر عام 1936، في سويسرا، أصبح الزعيم الروحي لطائفة الإسماعيلية وهو في الـ20 من عمره عندما كان طالباً بجامعة هارفارد، حيث خلف جده السير سلطان محمد شاه آغاخان، والذي دفن في ضريح آغاخان الشهير بمدينة أسوان.

وأقام الحسيني إمبراطورية ضخمة أنفقت مليارات الدولارات الأموال الخيرية في بناء المنازل والمستشفيات والمدارس في البلدان النامية، بخلاف نشاطاته المتعددة التي كونت ثروة قدرت بنحو 13.5 مليار دولار.