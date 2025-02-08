شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التنمية المحلية تشارك في تدشين كنيسة السيدة العذراء بمدينتى والان مع تفاصيل الخبر

شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم السبت في حفل تدشين قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لكنيسة السيدة العذراء مريم والقديس مارجرجس بمدينتي، بمشاركة عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

كما شاركت وزيرة التنمية المحلية مع البابا تواضروس الثاني في وضع حجر الأساس لمبني الخدمات التابع للكنيسة ، وتقدمت الدكتورة منال عوض بخالص الشكر لقداسة البابا تواضروس على دعوتها للمشاركة في تدشين كنيسة السيدة العذراء مريم والقديس مارجرجس بمدينتى.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الدولة المصرية تعيش أفضل فترة في تاريخها تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتحقيق المواطنة وحرية العقيدة والمساواة بين جميع أبناء الشعب المصرى.