شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية يتفقد مستشفى منية النصر بالدقهلية والان مع تفاصيل الخبر

استكملت وزارة الصحة والسكان، تنفيذ المرحلة الرابعة من حملة المرور الميداني على المنشآت الطبية في جميع المحافظات، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، سعيا نحو التواصل المباشر مع المواطنين، ورفع كفاءة المنشآت الطبية وتقديم خدمة طبية ذات جودة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن المرحلة الرابعة من حملة المرور الميداني استهدفت محافظة الدقهلية، وتضمنت مرور فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية على إدارة منية النصر الصحية، حيث تفقد الفريق مستشفى منية النصر المركزي، ومكتب طب أسرة البجلات، ومركز برمبال القديمة، وذلك لرصد أي قصور في مستوى الخدمة، واتخاذ الإجراءات التصحيحية على رأس العمل.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الفريق بدأ جولته بتفقد مستشفى منية النصر، حيث تفقد جميع الأقسام، وأثناء المرور تبين تعطل جهاز الأشعة المقطعية، وتم التواصل مع مديرية الصحة والتوجيه بإصلاح الجهاز في أسرع وقت، كما تلاحظ وجود رواكد من الأجهزة، وتم توجيه المديرية بتشكيل لجنة لحصر هذه الأجهزة، وإعادة توزيع رواكد الأجهزة الصالحة على الأماكن الأكثر احتياجا، كما تم التوجيه بعمل الصيانة الدورية للأجهزة في مواعيدها المقررة.

وأضاف المتحدث الرسمي، أنه تلاحظ وجود نقص في بعض المستلزمات، وتم تكليف إدارة الصيدلة بالمديرية بسرعة إمداد المستشفى بنواقص المستلزمات، كما تلاحظ عدم التزام الصيادلة بمعايير تخزين الأدوية في ثلاجات الحفظ داخل الصيدليات، وتم التوجيه بضرورة الالتزام بمعايير التخزين السليمة حفاظا على الأدوية.

وأوضح «عبدالغفار» أنه تلاحظ عدم التزام الفريق الطبي بسياسات مكافحة العدوى، وتم توجيه فريق مكافحة العدوى بإعادة تدريب الفريق الطبي، كما تلاحظ أثناء المرور على الرعاية المركزة، وجود 6 أسرة رعاية من إجمالي 16 سرير غير مطابق للمواصفات، وتم التوجيه بحصر الاحتياجات من الأسرة، ومخاطبة المديرية لتوفيرها في أسرع وقت، كما تلاحظ وجود تقصير في مرور أخصائيي العلاج الطبيعي على مرضى الرعاية، وتم التوجيه بالالتزام بالمرور اليومي على المرضى، لضمان تقديم خدمة ذات جودة لمرضى الرعاية المركزة.

واستطرد «عبدالغفار» أن الفريق استكمل جولته في إدارة منية النصر الصحية بالدقهلية، بالمرور على مكتب طب أسرة «البجلات»، وتلاحظ وجود نقص في بعض مستلزمات مكافحة العدوى، بالإضافة إلى نقص في بعض الأدوية بالصيدلية، تم التواصل مع المديرية، واتخاذ إجراءات فورية لتوفير نواقص الأدوية والمستلزمات، كما تلاحظ عدم الالتزام بحفظ كواشف الاعتلال الكلوي بالطريقة الصحيحة، وفقًا للاشتراطات الحفظ المعتمدة، حيث تم تدريب العاملين على تطبيق تعليمات الحفظ أثناء المرور.

وتابع «عبدالغفار» أنه تلاحظ عدم وجود طبيب دائم بعيادة الصحة الانجابية ، حيث تقتصر الخدمة على وجود طبيب ليوم واحد ف الأسبوع، كما تلاحظ عدم وجود قوى بشرية لتشغيل العيادات المسائية، وتم التواصل مع المديرية والتوجيه بتوفير طبيب دائم لعيادة الصحة الانجابية ، وتوفير احتياجات القوى البشرية لتشغيل العيادات المسائية.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الفريق اختتم جولته في إدارة منية النصر بالمرور على مركز «برمبال القديمة» وتلاحظ عدم توافر مستلزمات مكافحة العدوى من (الكاشف البيولوجي)، وبعض مستلزمات قسم الاستقبال مثل (أمبوباج للكبار والأطفال)، وتم التواصل مع المديرية واتخاذ الإجراءات الفوري لامداد المركز بالنواقص من المستلزمات.

وأضاف «عبدالغفار» أنه تبين وجود انخفاض في أعداد المنتفعين الجدد وإجمالي المنتفعات خلال الربع الأخير مقارنة بنفس الربع من عام 2023 وعليه، تم التوجيه بزيادة عدد الندوات التوعوية والزيارات المنزلية مع التركيز على الوسائل طويلة المفعول، بالإضافة إلى التأكيد على تواجد طبيب مدرب باقي أيام الأسبوع لتلبية احتياجات المنتفعات، كما تلاحظ عدم وجود قوى بشرية لتشغيل العيادات التخصصية المسائية، وتم التواصل مع المديرية، تم التوجيه بسرعة توفير الاحتياجات من القوى البشرية لتفعيل العيادات وسد العجز.

وذكر «عبدالغفار» أن المرور تم بالتعاون مع القطاعات المعنية في الوزارة، وبمشاركة القطاع العلاجي، وقطاع الرعاية الأساسية، وإدارة الصيدلة، وتنظيم الأسرة، ومكافحة العدوى، والمشروعات، لاتخاذ إجراءات فورية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.