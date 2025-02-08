شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التضامن تستعرض جهود برامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام ومقدم بودكاست وزارة التضامن "هنا التضامن" من قلب العاصمة الإدارية في الحلقة الخامسة من البودكاست؛ الدكتور أحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي.

وسيتناول اللقاء الجهود العديدة التي تقدمها الوزارة في مجال الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم النقدي، ومنهج وفلسفة الوزارة في توجيه حزم الحماية الاجتماعية.

كما ستتناول الحلقة كذلك دور برامج الحماية الاجتماعية التي تقوم على مجموعة من الحزم والتدخلات والتدابير، حيث يمكن تصنيف أنواع التدخلات إلى وقائية، وكفالة الاحتياجات الأساسية لجميع الأفراد فى المجتمع، فضلا عن استعراض المساعدات التي تقدم للأسر في حال الكوارث والأزمات.

وبودكاست “هنا التضامن من قلب العاصمة” يهدف إلى تقديم محتوى متميز ومتنوع يعكس جهود وزارة التضامن الاجتماعي ومبادراتها الوطنية، ويتناول البرنامج في كل حلقة قضية مجتمعية محورية من البرامج الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي.