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السكة الحديد تحذر من سلوكيات مرفوضة داخل القطارات والمحطات

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  • السكة الحديد تحذر من سلوكيات مرفوضة داخل القطارات والمحطات 3/8
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  • السكة الحديد تحذر من سلوكيات مرفوضة داخل القطارات والمحطات 8/8

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القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوى

السبت، 08 فبراير 2025 01:24 م

أكدت السكة الحديد، أنه في ظل ما تقوم به الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة النقل من تطوير وتحديث شامل لمرفق السكك الحديدية باعتباره أحد أهم المرافق الحيوية التي تخدم المواطنين، حيث يقوم بنقل أكثر من مليون راكب يومياً ، وفي ضوء ماشهده هذا المرفق من إدخال قطارات جديدة بحيث أصبحت جميع قطارات التشغيل اليومي كلها جديدة و مجددة بكافة الخطوط وفي اطار التقدم الكبير في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب والذي أصبح ملموساً على أرض الواقع وفي ظل المبالغ الكبيرة التي خصصتها الدولة المصرية لاحداث هذه النقلة الكبيرة في قطاع السكك الحديدية، إلا أنه تظهر بعض سلوكيات من بعض الركاب داخل القطارات تؤثر على عمليات التطوير ومنها :
- التدخين داخل القطارات أو المحطات .
- الجلوس على الأرفف داخل القطارات .
- وضع الأقدام على الكراسى أو الوقوف عليها داخل القطارات .
- رمى القمامة داخل القطارات أو بالمحطات .
- الاحتفاظ بالتذكرة داخل القطار وحتى الخروج من محطة الوصول .
- الكتابة على جدران عربات القطار .
- العبث بمهمات عربات القطار .
لذا تناشد الهيئة القومية لسكك حديد مصر جمهور الركاب بالالتزام بالسلوكيات الصحيحة داخل القطارات أو بالمحطات لعدم المسائلة القانونية والمشاركة معها فى التوعية ضد هذه السلوكيات الخاطئة .

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