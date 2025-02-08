شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 207 مخالفات لسيارات السرفيس والنقل الجماعى بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

اطلع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، على جهود جهاز السرفيس والنقل الجماعي في تنظيم حملات التفتيش والمتابعة الدورية لخطوط السير والمواقف، والذى جاء به نشاط إدارة السرفيس والنقل الجماعى بمختلف القطاعات خلال 6 أيام والتى تضمنت تنفيذ 24 حملة شملت ميادين ( الجيزة، النهضة، لبنان، الكيت كات، الرماية، المحكمة، المنيب) وشوارع وطرق ومناطق ( البحر الأعظم، السودان، الجامعة، التحرير، ناهيا، عرابى، الوراق، العامل الأول، البوهى، المريوطية، فيصل، اللبينى، المنصورية، كرداسة، ناهيا البلد، البوهى، كوبرى الخشب، مقار).

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه تم ضبط عدد 208 مخالفات لسيارات السرفيس تضمنت تقطيع ومخالفة خطوط السير و وقوف خارج المواقف الرسمية وعدم إلتزام بالتعريفة المحددة والمعلن عنها بالمواقف وعدم إلصاق خط السير والتعريفة على الوجهات الأمامية للسيارات بالإضافة إلى حجز والتحفظ على 17 سيارة لتقطيع مسافه خط السير والوقوف العشوائى والحصول على تعريفة ازيد من المقررة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

وفي ضوء حرصه على منظومة المواقف الحضارية بنطاق المحافظة، تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود إدارة السرفيس والنقل الجماعى لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية لمكونات المواقف الحضارية المستحدثة بالتعاون مع الأحياء والمراكز والمدن بنطاق المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أهمية الإلتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ تلك الأعمال وفق المعايير والمواصفات المتبعة فى ذلك الشأن للحفاظ على المستوى الحضارى اللائق الذى وصلت إليه منظومة المواقف الحضارية بنطاق المحافظة، مشددًا على رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى بضرورة المتابعة الدورية للمواقف وتحسين مستوى النظافة بها بالتعاون مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة.

وتنفيذًا لتكليفات محافظ الجيزة، شكل جهاز السرفيس والنقل الجماعى مجموعات عمل لتنفيذ أعمال النظافة والتجميل والتى نجحت فى تنفيذ أعمال رفع وتحسين مستوى النظافة للمواقف بنطاق قطاع وسط.