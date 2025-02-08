شكرا لقرائتكم خبر عن "الرى": إيقاف تنفيذ مشروعات الصرف المغطى بالأراضى المزروعة قمحا حتى الحصاد والان مع تفاصيل الخبر

‫قرر المهندس محمد عبد السميع رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بوزارة الموارد المائية والري، إيقاف تنفيذ عمليات الصرف المغطى بالأراضى المزروعة بمحصول القمح لحين الانتهاء من موسم الحصاد، حفاظاً على المحصول من التلف أو الفقد فى مناطق التنفيذ، مع حفظ حقوق جميع المقاولين والشركات المنفذة لعمليات الصرف المغطى.

يأتى ذلك فى ضوء الأهمية الاستراتيجية لمحصول القمح وحرص الدولة على الحفاظ على هذا المحصول الاستراتيجى.

يذكر أن محصول القمح واحد من أهم الحاصلات الزراعية الاستراتيجية التى تأتى في مقدمة أولويات الدولة والمزارعين، وهي المسألة التي تحتم ضرورة الاحتكام إلى القواعد العلمية والإرشادية الساعية لتحقيق أفضل النتائج المأمولة، بحلول نهاية الموسم ومرحلة الحصاد.