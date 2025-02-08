شكرا لقرائتكم خبر عن "المركزي للحشائش" ينظم تدريبا للاستخدام الصحيح لمبيدات الحشائش بالنوبارية والان مع تفاصيل الخبر

يواصل المعمل المركزى لبحوث الحشائش تنفيذ خطته التدريبية فى الموسم الشتوى الحالي، حيث تعتبر مدينة النوبارية من أهم مناطق الجمهورية زراعياً لخصوبة أراضيها وتمتعها بتركيبة محصولية متميزة، كما يتواجد بها أنواع مختلفة من الحشائش بعضها صعب المكافحة مثل حشيشه الغاب والحجنه التى بدت تغزو أراضيها الزراعية .

وينظم المعمل المركزى لبحوث الحشائش الدورة التدريبيه تحت عنوان "الاستخدام الصحيح والآمن لمبيدات الحشائش" فى الفتره من 11-13 فبراير .

ومن ناحيتها، قالت الدكتورة عزة خفاجى مدير المعمل المركزى لبحوث الحشائش إنه طبقاً لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بتنفيذ حملات إرشادية لمكافحة الحشائش على مستوى محافظات الجمهورية لذلك يقوم المعمل المركزى لبحوث الحشائش بتنفيذ هذه الدورة لمعالجة مشكلات الحشائش فى هذه المنطقة الحيوية والتى يزرع بها أغلب المحاصيل .

وأضافت خفاجى أن الفئة المستهدفة من تنفيذ هذه الدورات هم المزارعون والمهندسين الزراعيين فى مجال مكافحة الحشائش الشتوية على وجه الخصوص وانطلاقا من دور المعمل التوعوى والارشادى.

واضافت خفاجى انه من الامور الهامة فى عملية مكافحة الحشائش هو كيفية تطبيق المبيد بطريقة صحيحة حاى يكون امن على المحصول وفعال فى مكافحة الحشائش .

ومن جانبه قال الدكتور عادل فكار وكيل المعمل للارشاد والتدريب أن المعمل يتابع المناطق التى تكثر فيها مشاكل الحشائش ومحاولة إيجاد حلول لمكافحتها من خلال نقل التوصيات الفنيه الى مزارعى تلك المناطق للحصول على أفضل النتائج فى مكافحة الحشائش واعلى عائد من إنتاجية المحاصيل المنزرعه.

وأضاف فكار أن الدورة تتضمن عدة محاور هى تعريف الحشائش وأنواعها وطرق انتشارها والخسائر التى تسببها فى الإنتاج الزراعى و التوصيات الفنيه الخاصة بمكافحة الحشائش فى المحاصيل الحقلية والبستانية والخضر والجسور والمصارف وكذلك آلات الرش وأنواعها وطرق استخدام مبيدات الحشائش بطريقة آمنه وصحيحة.