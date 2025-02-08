شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. المجلس القومى للأجور يجتمع غدا لبحث الحد الأدنى للقطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها اجتماع المجلس القومي للأجور غدا لبحث الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص في ضوء التطورات الاقتصادية الأخيرة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

زار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل، حقل ظُهر وتفقد خلالها حفار طَهر "سايبم 10000" بعد عودته للموقع. أثار إعلان محمد جبران وزير العمل عن توفير مليون فرصة عمل للمصريين في ألمانيا، خلال الأربعة سنوات المقبلة، حالة من الترقب والتساؤلات بين الشباب الباحثين عن فرص في الخارج، بخصوص شروط التقدم لتلك الوظائف التي تنتظر المصريين في ألمانيا، فضلًا عن التخصصات المطلوبة، وموعد الإعلان عن تلك الوظائف. وزير العمل يكشف لليوم السابع تفاصيل إعلان مليون فرصة عمل للمصريين بألمانيا تعقد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، غداً اجتماع المجلس القومي للأجور لبحث الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص في ضوء التطورات الاقتصادية الأخيرة. أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع "جنة" للفائزين بها بمدينة القاهرة الجديدة، اعتباراً من الأحد المقبل الموافق 9/2/2025، وحتى يوم الخميس 27/2/2025. أعلن وزير العمل محمد جبران اليوم السبت عن توفير 800 فرصة عمل لممرضات مصريات للعمل في المغرب، وقال إن هذه الفرص مقدمة من مجموعة "اكد ايطال" المغربية، بمرتب 1000 دولار شهريا، و200 دولار بدل سكن. أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة التى سيتم اتاحتها قريبا فى جميع المواد ستكون بنفس مواصفة امتحان نهاية العام لطلاب الثانوية العامة، موضحة أن الهدف من وجود نماذج استرشادية لامتحانات الثانوية العامة 2025 هو كسر دائرة الخوف لدى الطلاب من خلال تدريبهم على شكل الأسئلة وكيفية اختيار الإجابة الصحيحة. وزارة التعليم: النماذج الاسترشادية للثانوية العامة بنفس مواصفة الامتحان النهائى وزير العمل يعلن عن 800 فرصة عمل بالمغرب بمرتب 1200 دولار شهريا الإسكان: بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع "جنة" بمدينة القاهرة الأحد غداً اجتماع المجلس القومى للأجور لبحث الحد الأدنى للقطاع الخاص

رئيس الوزراء يزور حقل ظُهر.. ويتفقد حفار "سايبم 10000"

ينطلق اليوم السبت، الفصل الدراسى الثانى بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، والمعاهد العليا، للعام الجامعى 2024/ 2025. الصليب الأحمر يتسلم 3 رهائن إسرائيليين من الفصائل الفلسطينية بوسط غزة تسلمت طواقم الصليب الأحمر، الإسرائيليين المفرج عنهم من قبل وحدة الظل في الفصائل الفلسطينية، وهم: "الياهو داتسون يوسف شرابي، اور ابراهم ليشها ليفي، اوهاد بن عامي". تغلق اليوم فترة القيد الشتوي التى انطلقت من بداية يناير الماضي للموسم الجاري2024 - 2025، وقرر مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم إلغاء جميع الإجازات، بما فيها الأسبوعية، في إدارات شئون اللاعبين والمالية، حتى نهاية موعد القيد الشتوي، المقرر انتهاؤه اليوم 8 فبراير، وذلك تسهيلًا على الأندية وتلبية لاحتياجاتها، بعد فتح القيد لجميع الأندية بعد جدولة مديونيتها . اليوم.. غلق القيد الشتوى لأندية الدوري.. ومنع الإجازات لموظفي اتحاد الكرة الصليب الأحمر يتسلم 3 رهائن إسرائيليين من الفصائل الفلسطينية بوسط غزة

انطلاق الفصل الدراسى الثانى بالجامعات والمعاهد اليوم ومدة الدراسة 16 أسبوعا

ننشر آخر تطورات سعر الذهب في مصر اليوم السبت 8 فبراير 2025 ، بعد تغيرات ملحوظة في تعاملات أمس صعوداً وهبوطا ، وفي ما يلي بيان بأسعار الذهب لجميع الأعيرة، بعد أداء إيجابي للذهب في السوق المصري على مدار تعاملات الأسبوع الماضي، وسط تغيرات مستمرة في سعر الذهب. سجل الذهب عيار 24 نحو 4571.5 جنيه. سجل الذهب عيار 21 نحو 4000 جنيه. سجل الذهب عيار 18 نحو 3428.5 جنيه. سجل الذهب عيار 14 نحو 2666.75 جنيه.

سعر الذهب فى مصر اليوم السبت 8 فبراير 2025

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يكون الطقس اليوم السبت 8 فبراير 2025، طقس معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية والوجه البحرى ، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الطقس اليوم السبت.. أجواء شديدة البرودة ليلا وشبورة وتحسن بحركة الملاحة