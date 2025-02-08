شكرا لقرائتكم خبر عن كلية آثار القاهرة تعلن نتائج البكالوريس.. والفرقة الأولى والثانية خلال 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت كلية الآثار جامعة القاهرة، أنه تم إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024/2025م، لمرحلة البكالوريوس لجميع الفرق الدراسية عدا "الفرقة الأولى - الفرقة الثانية "قسم الترميم المعماري والحفاظ على المباني والمواقع الآثرية" والتي سيتم إعلانها خلال 48 ساعة.

وكان الدكتور محسن صالح عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة أكد أنه إعلان الجداول ومراعاة تعديلاتها مع حلول شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أن أنشطة الكلية خلال الأسبوع الأول يتخللها معرض الملابس الشتوية الخيري ومعسكر نشاط الجوالة في أرض المدينة الجامعية.

لمعرفة النتيجة اضغط على الرابط التالى..

http://results.cu.edu.eg/arch/login.aspx