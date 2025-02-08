شكرا لقرائتكم خبر عن ‫تعرف على أنشطة مركز البحوث الزراعية على مدار أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

أصدر مركز البحوث الزراعية تقريرا يتضمن ملخصًا عن الأنشطة والإنجازات التي حققها المركز خلال الفترة من 1-6 فبراير، حيث تضمن تفاصيل حول الشراكات الدولية، استقبال الوفود، الأنشطة التدريبية، الأنشطة الإرشادية وغيرها لمركز البحوث الزراعية.

كما يسلط الضوء على التحديات التي واجهها المركز والفرص المستقبلية المتاحة لتعزيز دوره في تطوير القطاع الزراعي في مصر.

وقع الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، مذكرة اتفاق مع المركز الدولي لتحسين الذرة والقمح CIMMYT للانضمام كعضو شرفي في اتحاد تحسين الذرة الدولي لآسيا (IMIC-Asia).

يأتي ذلك في إطار التعاون الدولي مع المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية.

و أفادت الدكتورة شيرين عاصم، نائب رئيس المركز ومنسق عام هذا التعاون، أن هذه الاتفاقية تؤكد على الثقة الدولية في قدرات مركز البحوث الزراعية المصري، وتعكس المكانة العلمية التي يتمتع بها في مجالات الأبحاث الزراعية و تفتح آفاقًا جديدة للتعاون الدولي في تطوير المحاصيل الاستراتيجية.

كما تفقد عبد العظيم، محطة بحوث سخا بمحافظة كفر الشيخ، لمتابعة سير البرامج البحثية المتعلقة بمحاصيل القمح والشعير والفول البلدي، بالإضافة إلى برامج الألياف والعلف وإنتاج تقاوي الخضر. كما شملت الجولة تفقد موقع الإنتاج الحيواني بالمحطة، والاطلاع على تجارب تطوير أصناف القمح المقاومة للأصداء.

وتضمن التقرير أنشطة و إنجازات معاهد و معامل و محطات البحوث الزراعية

استقبال الوفود و الزيارات الدولية

1- استقبل معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية وفد رفيع المستوى من منظمة FoodBev SETA بجنوب أفريقيا لتبادل الخبرات في مجالات التصنيع الغذائي و تطبيق نظم جودة و سلامة الأغذية و للتعرف على الأنشطة التي يقوم بها المعهد و دوره في دعم الصناعات الغذائية على المستويين المحلي والدولي.

2- استقبل المعمل المركزي لأبحاث وتطوير نخيل البلح وفدًا من عشر دول أفريقية للتعرف على أهداف وآليات المعمل وما يقدمه من خدمات في تطوير وزراعة نخيل البلح وتسويق التمور في مصر والعالم، لتنفيذ برنامج تدريبي في مجال الصناعات الغذائية ومعاملات ما بعد الحصاد لممثلي الدول الأفريقية.

3- استقبلت المحطة الإقليمية لمصر الوسطى وفد من برنامج الاتحاد الأوربي للتنمية الريفية لمتابعة أنشطة برنامج الاتحاد الأوربي للتنمية الريفية بمصر.

4- استقبل البنك القومي للجينات أثاناسيوس تسيفيليكاس مدير بنك الجينات التابع للمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا)-الرباط-المغرب، للتعرف على الأنشطة التي تمارس بالبنك وبحث سبل التعاون بين الجانبين.

البرامج التدريبية التي تم تنظيمها لتعزيز المهارات

1- نظم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية برنامج تدريبي داخلي بعنوان "الأغذية الوظيفية و دورها في تغذية الفئات الحساسة" بمحطة البحوث الزراعية بالصبحية بمحافظة الإسكندرية لتدريب وتأهيل الكوادر العاملة بذات المعهد لإنتاج غذاء آمن صحيا ورفع الوعي الغذائي.

2- نظم معهد تكنولوجيا الاغذية البرنامج التدريبي " صناعة الالبان من الانتاج الي الاستهلاك " بمحطة البحوث الزراعية بسخا بمحافظة كفر الشيخ.

3- نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي ورشة "اقتصاديات إنتاج القطن في مصر" بوحدة بحوث القليوبية التابعة للمعهد لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي المصري ومواجهتها وإيجاد حلول لها.

4- نفذ معهد بحوث وقاية النباتات برنامجًا تدريبيًا تحت عنوان " التبخير وممارساته الاحترافية كوسيلة فعالة لحماية الحبوب والمنتجات المخزونة وفق معايير سلامة الغذاء" دعما لتوفير مخزون آمن من الحبوب الغذائية و حمايته، للحد من الفاقد الكمي والنوعي الناتج عن التخزين، خاصةً للحبوب الأساسية مثل القمح و الذرة.

تعزيز مهارات شباب الخريجين و طلبة الجامعات

1- نظم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية و تحت مظلة مبادرة اسال الوزير لتدريب طلاب الجامعات و تأهيلهم لسوق العمل و إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر في مجال التصنيع الغذائي نظم المعهد برنامج تدريبي عملي بعنوان " تقنيات تصنيع المخبوزات و الحلويات".

2- نظم ذات المعهد برنامج عملي بعنوان " التقنيات الحديثة لتعبئة وتصنيع التمور".

3- تم تنفيذ البرنامج التدريبي العملي " تصنيع منتجات الألبان" دعما من تكنولوجيا الأغذية لمشروعات التصنيع الغذائي.

4. استقبل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية (كيوكاب) طلاب كلية زراعة جامعة عين شمس بقسم " وقاية نبات" في زيارة علمية للمعمل للتعرف على أنشطة المعمل المختلفة ودوره في منظومة الرقابة على الأغذية والصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة.

أنشطة خدمية متنوعة للبحوث الزراعية

1- أصدر معهد بحوث البساتين التوصيات الفنية اللازمة للتعامل مع مشكلة انخفاض درجات الحرارة خلال هذه الفترة لأشجار الفاكهة المتساقطة الأوراق.

2- أصدر معهد بحوث أمراض النباتات التوصيات الفنية اللازمة لمزارعي محصول البطاطس لمكافحة الإصابة بالأمراض المختلفة خلال الموسم الشتوي لعام 2025م.

3- دشن المعمل المركزي للزراعة العضوية اولي التجارب الحقلية لاختبار وتقييم فاعلية المخصبات الحيوية في تحسين الإنتاجية الزراعية المصرية، في إطار الجهود المبذولة من قبل المعمل المركزي للزراعة العضوية في توفير حلول طبيعية وآمنة للمزارعين.

4- قدم معهد بحوث المحاصيل الحقلية ممثلا في قسم بحوث الشعير الدعم الفني للمزارعين والاسر الريفية بقري مريوط و ذلك بتنفيذ تجربة خلط دقيق القمح والشعير لإنتاج رغيف الخبر لدي السيدات الريفيات.

5- متابعة برنامج إكثارات القمح صنف بنى سويف 5 على مساحة 25 فدان بمحطه البحوث الزراعية بالمطاعنة.

6- استغلال مساحات غير مستغلة من الأراضي بزراعة القمح والشعير وتحت الأشجار وتقليم اشجار المانجو والكمثري في مساحات كبيرة بمحطة بحوث بساتين القصاصين.

7- توفير الحفار لتطهير قنوات الري الرئيسية بمحطه البحوث الزراعية بالمطاعنة.

الأنشطة و الإنجازات الإرشادية للبحوث الزراعية

الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي بالتعاون مع المعاهد البحثية والمعامل المركزية وقطاع الارشاد الزراعي

1- تنفيذ 22 ندوة ارشادية للنهوض بمحصول القمح ب 18 محافظة و بحضور 330 مزارع واخصائي المحصول بالمحافظة، بالتعاون مع قسم بحوث القمح بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية لعرض التوصيات الفنية بأهم اكتشاف الاصابة بالصدأ و طرق التعامل معه.

2- تنفيذ 9 ندوات في تسع محافظات و بحضور 110 مزارع واخصائي المحصول بالمحافظة للتدريب على التوصيات الفنية عن مكافحة الحشائش. بالإضافة الي تنفيذ 7 مدارس حقلية لمحصول القمح بعدد 4 محافظات بحضور عدد75 مزارع، للتدريب عن أفضل طرق الري و ذلك من خلال الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح.

3- تنفيذ 9 ايام حقل للنهوض بمحصول القمح ب 9 و حضور عدد 171 مزارع للتدريب و شرح التوصيات الفنية للمحصول وطرق مكافحة الآفات والحشرات وتم توضيح أثر الزراعة علي مصاطب والتسوية بالليزر في توفير وترشيد مياه الري، و ذلك بالتعاون مع مشروع ترشيد استخدام المياه في الانشطة الزراعية.

4. تنفيذ 16 ندوة للتوعية بأهمية تطهير المساقي والمراوي بثمانية وحضور 240 مزارع واخصائي ومرشد و ذلك بالتعاون مع مشروع تطوير الري الحقلي.

5- تنفيذ ثلاثة ايام حقلية للنهوض بمحصول بنجر السكر في ثلاثة محافظة (اسيوط – المنوفية – البحيرة) ل 75 مزارع بالتعاون مع معهد بحوث المحاصيل السكرية.

6- متابعة ميدانية من خلال المرشدين الزراعيين والأخصائيين بالمحافظات لرصد اي مشكلات سواء للنباتات أو الحيوانات لإيجاد حلول لها وكتابة تقرير شهري بها.

7- المشاركة المستمرة في اعداد الفقرة الزراعية في برنامج خير بلدنا والتي تذاع يوم السبت من كل أسبوع واذاعة صوت القاهرة الكبرى.

ثانيا المركز الإرشادية بالمركز

واصل مركز البحوث الزراعية تقديم دعمه الفني للمزارعين من خلال تنفيذ 682 ندوه بحضور عدد 10230 مزارع، الهدف منها

1- تحسين الإنتاجية الزراعية من خلال نشر التوصيات العلمية الحديثة.

2- مكافحة الآفات والأمراض لضمان سلامة المحاصيل.

3- ترشيد استهلاك المياه عبر تطبيق تقنيات حديثة.

4- توعية المزارعين بأفضل الممارسات الزراعية لضمان تحقيق أقصى استفادة من المحاصيل.

وشارك في تنفيذ هذه الأنشطة نخبة من خبراء معاهد و معامل مركز البحوث الزراعية.

-يعتبر مركز البحوث الزراعية من أهم المؤسسات في مجال البحث العلمي الزراعي في مصر و إفريقيا و الشرق الأوسط، حيث يسعى إلى تعزيز الإنتاجية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي من خلال تطوير السياسات الزراعية واستخدام الابتكارات الحديثة في إطار توجيهات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.