شكرا لقرائتكم خبر عن السيد قنديل: جاهزية تامة للفصل الدراسى الثانى بجامعتى حلوان الأهلية والتكنولوجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، انتظام الدراسة على مستوى كليات الجامعة، مشيراً إلى انتهاء الكليات من إعلان جداول المحاضرات بالنسبة لجميع الكليات إلكترونيا على مواقع كليات الجامعة.

وأضاف الدكتور السيد قنديل فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن الجامعة بدأت فى استقبال الطلاب بالمدينة الجامعية منذ يوم الجمعة قبل انطلاق الدراسة لتسكينهم فى ذات الغرف السكنية للفصل الدراسى الأول، لافتا إلى مراجعة المطعم المركزى بالمدينة والانتهاء من توريدات التغذية للمدينة لتكون على أتم استعداد لاستقبال الطلاب من مختلف الكليات تباعاً وفق جدول زمنى لمنع التكدس والزحام.

وأشار الدكتور السيد قنديل إلى أنه تم التوجيه بسرعة الانتهاء من إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول فى عدد محدود من الكليات التى لم تعلن النتيجة نظرا لكثافة أعداد الطلاب بها، بالإضافة إلى العمل على سرعة النظر فى تظلمات الطلاب الذين تقدموا بالتماسات على نتيجة الامتحانات بالتيرم الأول حتى تتمكن الكليات من إعادة رصد الدرجات والمراجعة ومنح الطلاب حقهم فى حالة احقيتهم فى الحصول على درجات اضافية. وذكر رئيس جامعة حلوان أن الفصل الدراسى الثانى بالجامعة سيشهد تنظيم العديد من الندوات الثقافية والفنية والاجتماعية وإطلاق حزمة من الأنشطة الطلابية لتنمية مواهب الطلاب واكتشاف النوابغ فضلا عن تنظيم أنشطة مرتبطة بشهر رمضان الذي يتزامن مع منتصف الفصل الدراسى الثانى.

وفيما يخص جامعة حلوان الأهلية، أكد الدكتور السيد قنديل أن الجامعة أتمت كافة استعداداتها لـ الفصل الدراسي الثاني، حيث تم الانتهاء من إعداد وإعلان الجداول الدراسية لجميع الكليات. وأضاف أن الجامعة حرصت على توفير أحدث الوسائل التعليمية والتقنيات الحديثة في القاعات الدراسية والمعامل لضمان جودة العملية التعليمية.

وبالنسبة لجامعة حلوان التكنولوجية، أوضح رئيس الجامعة أن الجداول الدراسية للفصل الدراسي الثاني قد تم إعلانها للطلاب، مشيراً إلى جاهزية المعامل والورش التدريبية لاستقبال الطلاب. وأكد على التزام الجامعة بتطبيق أحدث المناهج التكنولوجية والتطبيقية التي تواكب متطلبات سوق العمل وتخدم خطط التنمية المستدامة.